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東南亞最大Nike專賣店進駐新加坡「星耀樟宜」！ 超過300坪、客製T服務　

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編輯／Duke

新加坡樟宜機場新地標「星耀樟宜」，將於4／17正式開幕，這個串聯第1到第3航廈的地標，包含了機場營運、酒店、餐廳、專賣店等，其設計非常漂亮，而人氣運動品牌Nike也將在這裡開設專賣店，並且是全東南亞最大。

▲Nike。（圖／翻攝自Nike News、Jewel Changi Airport FB）

▲新加坡樟宜機場「星耀樟宜」。（圖／翻攝自Jewel Changi Airport FB）

這間Nike專賣店坐落於第一航廈前面，位於二樓的位置，其店面擁有超過300坪的面積，是一家非常大的專賣店，而店內也會販售最廣泛的Nike全系列商品，包含鞋子、服飾、配件，其中，這間店為Nike Beacon Store，將涵蓋Jordan、Basketball、Running、Training、 NSW、Football等熱門系列，帶給顧客全方位的需求。

▲Nike。（圖／翻攝自Nike News、Jewel Changi Airport FB）

▲Nike。（圖／翻攝自Nike News）

▲此為Nike莫斯科店，星耀樟宜店面圖片尚未公開。（圖／翻攝自Nike News）

此外，這間店還提供了Nike By You的服務，可以現場製作屬於自己的T-Shirt、鞋子，並體驗各式各樣的商品。以後去新加坡就多一個景點可以遊玩，各位等待轉機或是要去旅遊，不妨留一些時間在這裡，也許會有意外的收獲哦！

▲Nike。（圖／翻攝自Nike News）

▲Nike By You服務，此為Nike莫斯科店，星耀樟宜店面圖片尚未公開。（圖／翻攝自Nike News）

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關鍵字：

新加坡, 樟宜機場, 星耀樟宜, 東南亞最大, Nike, Jordan
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