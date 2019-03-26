南韓「療癒設計小物」品牌推薦！AirPods收納盒、搞怪手機殼超欠買

南韓人的選品美感真的是無話可說，從美妝保養的包裝，到衣服飾品的設計都廣受台灣人的喜愛！去到南韓，除了買美妝保養跟服飾，南韓的文創小物也是讓人愛不釋手，風格種類眾多，有的走小清新路線，有的走搞怪路線⋯⋯此篇整理了在代購界最受歡迎的3個南韓設計小物品牌，包含AirPods收納盒、文具、手機殼...等等，往下滑看更多！

1、Reitaly Shop

Reitaly Shop 原文為「이태리숍」，是「義大利商店」的意思。設計風格以紅白為主要顏色，商品多半為生活類用品，例如牙刷、毛巾、杯子等盥洗用品，也許跟南韓人日常喜歡的汗蒸很有關係，許多品牌推出的盥洗用品都超受歡迎！

2、ROMANE CORP.

自2003年就成立的南韓品牌「ROMANE CORP.」，走一個比較可愛、搞怪的路線。最為人知的大概就是這個香腸紅唇吐司「Brunch Brother」的系列商品！目前該系列推出許多不同種類的產品，例如手機殼、零錢包、拖鞋等。

3、oh, lolly day!

有時也會縮寫成「O, LD!」品牌風格偏向小清新的文青感，招牌圖樣是一顆圓圓大大，用簡單黑白線條所畫成的橘子。oh, lolly day!所推出的商品種類非常的多，舉凡文具、3C配件、服飾、包包⋯⋯什麼都有，每次逛完網站新品，荷包立刻瘦了3圈呀！

文／Harper's BAZAAR 圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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