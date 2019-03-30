fb ig video ETtoday search mobile

會聽你說話、做出反應的Tombot機器狗　美金299元就能養

> >

▲Tombot機器狗。（圖／翻攝Kickstarter）

▲Tombot機器狗以擬真為主打。（圖／翻攝Kickstarter，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然機器寵物不算是一個新的話題，但Tombot機器狗卻帶來不同的視覺感受，跟之前機器狗產品最大的不同點，便是擬真的外型與觸感，以及對於擁有者的觸摸提供出適當的反應，甚至還有一條搖不停地尾巴，比起科技感外型的機器狗，Tombot更像是陪伴主人的伴侶，而非「機器玩具」。

▲Tombot機器狗。（圖／翻攝Kickstarter）

▲Tombot機器狗。（圖／翻攝Kickstarter）

▲外型設計就像真的寵物。

逼真的外觀設計，讓外國媒體以「最逼真的情感機器動物」來形容它，雖然Tombot的臉部沒有這麼精細能做出表情，但採用尖端的電子動畫技術，Tombot其實能做到近似真狗的舉止，包括依偎的姿勢、或是搖尾巴吸引你的注意力。

而機器狗的身體上佈滿觸覺接收器，當主人擁抱它，或是撫摸頭部與下巴時，它會即時反應出一般寵物會出現的動作，此外，它也會針對主人對他說話時的語氣，以吠叫來回答，作為一個安靜的聆聽者，這個功能也相當重要，而隨著持續的智慧開發，日後說不定能聽懂主人簡單的指令，並針對其狀況作反應。

▲Tombot機器狗。（圖／翻攝Kickstarter）

▲Tombot機器狗。（圖／翻攝Kickstarter）

▲Tombot機器狗。（圖／翻攝Kickstarter）

▲依照撫摸的位置做出反應。

機器狗上的毛皮主要是用特殊的織物做成，它帶給使用者溫暖而非冰冷的感受，寵物的功能性很多，最大的一個重點便是心靈陪伴，Tombot的開發主要也針對一些年長者或行動不便病患的伴侶，他們能跟Tombot互動，卻不需要擔心它的壞脾氣或照顧問題。

目前Tombot正在Kickstarter募資平台上進行集資，售價為單隻299元美金，折合約9,000元台幣。

關鍵字：

機器狗, AI, Tombot, 寵物, 陪伴
fashion.net

熱門文章

崔始源台北挺Ferragamo　秀流利中文撩妹：我很想妳們

大小S挺PRADA　自爆：我們是世界上最假的媳婦

Hearts On Fire圓鑽閃爆　展4.5億元自然主題珠寶

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

風．LUXURY／星辰錶打造「史上最準石英錶」　全靠秘密武器

修圖前後0差異！張鈞甯自豪臉小保養快，肌膚狀態好比嬰兒

搶先開箱「未來感撞色防水靴」！　入手超潮腰包方式公開

木村拓哉超念舊！牛仔褲一穿20年、一生只談過2次戀愛

黃河、溫貞菱情侶檔私下隨便穿　為Paul Smith合體盛裝

T恤用3國語言寫「請喝可口可樂」好幽默　GU新聯名超欠買

ET Fashion

推薦閱讀

12星座男在感情中喜歡被怎麼虐？牡羊追不到越喜歡、天蠍愛了難放手

當愛情結束時比「分手吧！」更痛心的是這三個字

自己剪瀏海總是手殘？髮型師親授7個小TIPS再也不失敗

誰說一定要買Jo Malone！網友狂推的五款淡香水還能「招桃花」 53歲才當模特兒！法國奶奶Sylviane的美麗秘密：每天兩片黑巧克力 刷好機票飛出去！女人30歲必去的6景點　越南峴港、絕美愛妮島 比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話 12星座下次戀愛會更好！巨蟹要懂示弱、天秤要學會放下執著 精神科醫生認證：妳變胖是因為工作太認真、要求太高！ 48歲車勝元凍齡外型制霸T台！　帥哭粉絲被封：男神中的男神

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面