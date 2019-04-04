嘉義不是只有雞肉飯！必吃人氣美食TOP10　無雷早午餐、滿滿芋頭冰

嘉義根本平價早午餐集散地，MENU美食誌收集了，嘉義最多人吃的美食TOP10，讓你知道嘉義原來有那麼多好吃好喝好玩的，下次連假就衝啦！

TOP10／桔吉力

西區平價早午餐

據說是全無雷的早午餐店，平價又澎湃的餐點讓好多人都流連忘返，記得要提早到現場候位才不會撲空喔！

▲（圖／美食客林涵提供）

TOP9／小自由廚房

東區健康無添加

在嘉義當地CP值相當高的早午餐廳，標榜使用的小農鮮奶及農作物現場也有販售，絕不添加添加物，吃起來安心又便宜！

▲（圖／美食客Becca Weng提供）

TOP8／暖肚皮咖啡

東區好吃大份量

又是一間嘉義文青早午餐店，環境舒適。有販售法式吐司、三明治等西式餐點，價錢合理且主餐都有附濃湯！

▲（圖／美食客mingjiun0826提供）

TOP7／搞岡紅茶

西區文青舒適

位於嘉義市區的一間平價早午餐店，餐點價位多於200元以下，料多實在，再來杯招牌搞岡紅茶度過悠閒的下午吧！

▲（圖／美食客佳慧提供）

TOP6／伴伴鬆餅

西區現做美味

隱藏在巷弄間的老宅改建咖啡廳，招牌是熱呼呼的現做舒芙蕾鬆餅，一口咬下軟綿口感讓你欲罷不能！

▲（圖／美食客Glen Tsao提供）

TOP5／COMEHOME咖啡漫步

東區質感咖啡

香港人開的一家日式咖啡廳，老宅恬靜的氛圍適合一人前往。簡單的咖啡配上戚風蛋糕，舒適的空間能悠閒坐上一個下午。

▲（圖／美食客小櫻桃提供）

TOP4／林聰明沙鍋魚頭

東區在地美味

來到嘉義就是要吃沙鍋魚頭！這間老字號名店俗又大碗，砂鍋菜搭配火雞肉飯，別忘記要來一碗冬菜蝦仁蛋湯才滿足啊！

▲（圖／美食客陳寂兒提供）

TOP3／打貓冰果室

東區新鮮爽口

明亮乾淨的空間內販售的是小農冰品，使用台灣當地的新鮮水果製作而成，除了當季水果口味冰品外珍珠奶茶雪花冰也很值得嘗試看看！

▲（圖／美食客許智傑提供）

TOP2／芋頭主義-芋薯甜品職人

西區滿滿芋頭

芋頭控站出來！店內裝潢得非常有網美氣氛，重頭戲芋頭相關冰品也絕不遜色，整碗充滿芋頭紫太療癒啦！

▲（圖／美食客abouteat美食日記提供）

TOP1／源興裕香屋

西區嘉義必喝

嘉義無人不曉的超有名飲料店御香屋榮登第一名！人氣必點葡萄柚綠茶，怕酸的人記得點正常甜喔。

▲（圖／美食客卡蘿提供）

圖、文／MENU美食誌

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