掌握4點打造英氣「偽濃眉」　根根分明的毛流這樣畫

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@hongsuzu、@lilyjcollins、小紅書@kiki夏天想吃冰、@美國女巫、@宅大聖

眉毛是妝容的靈魂所在，許多人就算只是出門倒個垃圾都堅持要畫眉毛！屬於稀疏眉毛的女孩或許都有個想擁有濃密眉毛的夢，看到那些眉毛很多的人都會心生羨慕，其實稀疏眉除了適合平常畫的韓系溫柔眉之外，也能挑戰看看毛流分明的英氣濃眉喔！掌握以下簡單4點，你也能有「偽濃眉」～

1. 使用細一點的眉筆順著毛流，填補空隙

用稍微細一點眉筆勾勒出想要的眉形，但是要注意填補方向要順著毛流，不是單純塗滿就好。

2. 扁平眉刷創造偽毛流

接下來就要利用扁平的眉刷製造視覺上的詐欺，記得一定要夠「扁平」，不夠扁的話使用之前可以用睫毛夾把刷子夾平～將眉刷沾上眉膏或是眉膠，一筆一筆的畫出假毛！記得同樣要順著原本眉毛的生長方向畫喔，效果幾乎能以假亂真。

網友十分推薦Anastasia的這款定型持久眉膠，如果不想要效果太剛硬或是顏色必須搭配髮色的話，這款眉膠還有多達8種顏色可以選～

3. 遮瑕周圍

畫出毛流後大致上已經完成了，接下來使用小支的遮瑕刷，將圖中黃色部分眉毛周圍沾取遮瑕膏修飾、提亮，才能凸顯毛量，也能讓後續眼妝看起來更乾淨。

4. 用「快乾的睫毛膏」刷眉毛

最後則是大絕招，大家都知道畫完眉毛後要使用螺旋眉刷把色塊刷勻、梳整毛流，這時如果你手邊有快用完的睫毛膏，千萬不要丟掉！將快乾的睫毛膏刷在原本的眉毛上，效果剛剛好，不會太粗又不會太長，但是能使根根分明的毛流感更明顯！

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