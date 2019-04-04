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瑞士刀長在眼鏡上！酒鬼們有福了　隨時想喝拆下就能開瓶

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編輯／Ping　圖／翻攝自glassesusa.com

以刀具起家的 Victorinox 瑞士維氏，近期與美國 GlassesUSA 聯手打造一款擁有高度功能性的眼鏡，外型簡約、俐落，Victorinox 將最具標誌性的瑞士刀融入設計中，剛推出就引起不少話題。

▲GlassesUSA x Victorinox。（圖／翻攝自glassesusa.com）

▲GlassesUSA x Victorinox。（圖／翻攝自glassesusa.com）

▲Survival RxTM by GlassesUSA & Victorinox Swiss Army官網售價為$129（約NT$3977）。（圖／翻攝自glassesusa.com）

這款高功能眼鏡可以減少你在口袋裡放額外的工具，整體使用碳纖維製成，不只更耐用也減少厚重感。將瑞士刀設置在鏡腿兩側，以強力磁鐵固定方便拆卸，兩邊總共設置了4個工具，其中包含2種開瓶器、螺絲起子以及剪刀，讓隨時想喝酒的朋友不怕沒開瓶器（誤），不過這確實也是設計者的發想來源。

Survival RxTM by GlassesUSA & Victorinox Swiss Army目前限量生產1000 副，喜歡的朋友們還不趕快手刀衝去官方網站試試手氣，也許能搶到。

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關鍵字：

眼鏡, 聯名, 合作, Victorinox, 瑞士維氏, GlassesUSA, 瑞士刀, 美國
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