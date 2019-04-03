宵夜開吃！南韓農心推出「低卡辛拉麵」　非油炸、熱量足足少了150大卡

編輯／Duke

近年韓風所帶來的不只音樂、電視劇與服裝方面，飲食的影響也是相當巨大，隨處可見南韓餐廳，而南韓泡麵的美味，也深受台灣大眾認同，其中「辛拉麵」更是台灣人的宵夜泡麵首選之一。最近南韓農心推出了一款，標榜「低熱量、非油炸」的「低卡辛拉麵」，下面就帶各位介紹，這個泡麵到底是何方神聖。

▲南韓新上市的低卡辛拉麵。（圖／IG@yu_food0.0授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

這個「低卡辛拉麵」非常適合當宵夜，因為一般的辛拉麵光熱量就要508大卡，而「低卡辛拉麵」只有350大卡，其中，也僅有3.6公克的脂肪，而反式脂肪為0公克，相比一般的辛拉麵，真的是健康太多了，不過因為熱量下降，所以辣度也會跟著降低哦！

▲低熱量，絕對是宵夜首選。（圖／IG@yu_food0.0授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲非油炸的麵條。（圖／IG@yu_food0.0授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

而料理方式，與一般的辛拉麵一樣，只需要將水沸騰，再加入麵、調味包與料理包即可，而調味包可以依個人的口味酌量使用，如果宵夜不想吃得太罪惡，這款「低卡辛拉麵」一定是各位的最佳選擇！

▲調味包與料理包，可依個人酌量使用。（圖／IG@yu_food0.0授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲看起來非常好吃。（圖／IG@yu_food0.0授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

不過，目前台灣還沒有上市的消息，喜歡的朋友，可以到這位南韓朋友的IG@yu_food0.0，看更多的細節與烹飪過程。相信等到台灣上市的時候，這款「低卡辛拉麵」必定會引起一陣旋風！

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