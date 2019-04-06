韓妞們沒說的5點穿搭TIPS　輕鬆get高端與時髦的秘訣

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為什麼隨便一個韓妞的穿搭都這麼高水平？在南韓的街道上，不論是男生女生，大家都打扮得很漂亮，每個人的穿搭都好時髦，平均水準真的很高～韓妞的穿搭基本都以簡約為主，所以想要完成類似的穿搭一點也不難，只要掌握以下這幾點，你也可以輕鬆完成高端搭配！

＃長版絕不出錯

像這種涼涼的天氣，在南韓的路上大概有百分之九十的韓妞都穿長版大衣，矮個子穿顯高、顯比例好，高個子穿則是顯氣勢，材質從毛呢、風衣到襯衫都有，可以穿的機會非常多，沒把握穿搭得好罩上一件長版大衣準沒錯。

▲和男友一起穿長版外套也很棒。（圖／翻攝自IG@hw.cp_、@mejiwoo103）

＃妝容也是搭配的一環

韓妞的妝容也是大家不斷仿效的，依據當天的穿著，妝容也會跟著改變，深色衣服搭配深色唇妝，淺色系衣服就搭配珊瑚色系頰彩、唇彩，就連美瞳的顏色也很講究。

▲韓妞的眼妝則相對清淡。（圖／翻攝自IG@hael_kk）

＃善用運動單品

韓妞們非常會運用運動單品做搭配，整體氣質服裝加上球鞋，就能大大提升休閒感，而且要搭配得不突兀，就要看個人功力了。

▲裙裝＋短襪＋球鞋是最常見的穿搭。（圖／翻攝自IG@miae____、@hyesu_mon、@kimehwa）

＃出門一定要配戴飾品

這些小東西一樣都不能漏，韓妞對於細節是非常注重的，戒指、耳環是基本，包包裡也幾乎都有一副時髦墨鏡，還有帽子、髮飾等等。

▲透過細節點綴氣質更加分。（圖／翻攝自IG@miae____、@hael_kk）

＃全身顏色不超過三種

前面有提過，韓妞穿搭以簡約風格為主，除了基本色系、安全色系之外，她們也喜歡穿一些少女粉嫩色系，但是透過精心搭配，一點也不會感覺花俏，因為她們會控制全身不超過三種顏色，才能組成完美的視覺感～

▲同色系與黑白的搭配是韓妞的穿搭訣竅。（圖／翻攝自IG@__onestar_、@hael_kk、@miae____）

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