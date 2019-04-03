12星座4月愛情運勢大解析！金牛桃花暴增、水瓶伴侶間出現壓力

進入4月同時有好幾個行星在變動星座，代表著對於愛情的敏感度或神經質的程度更高，在這樣的狀況時，會有許多天馬行空的想法出現，或是對於溝通與思想交流上也更重視，與對方相處時別對自己或是對方太苛刻，學習別預設立場來相處，太多的期待容易扭曲原本的好意或希望落空。

看愛情的部分，可以同時參考自己的太陽星座和金星星座。

基本宮－牡羊座



渴望安定但先讓內心穩定

單身的牡羊座在4月份依然有木星的好運眷顧，可以多參加一些與文藝或心靈方面相關活動，讓自己心情放鬆一些，因為渴望歸屬，孤單的心情會更加倍，但在心中卻有種害怕愛情來臨的感覺，因此好運與矛盾心情的衝突感，愈演愈烈，不要刻意的尋找對象，先整理混亂的內在，放鬆心情等待愛情運自然來臨。

有伴侶的牡羊這個月特別想要更多的安全感，內心有種莫名的恐懼不斷浮現，希望對方可以滿足內心的期待，但在表達上卻很僵硬，當這些期待增加時，會一直覺得對方是否不夠愛自己，但事實上是內心有許多標準，因此對方當然無法一一達成，畢竟感情是無法用規則來去定義的。

基本宮－巨蟹座



調整伴侶關係，學習交心相處

行運的土星與冥王星目前都在魔羯座並度數接近，稱之為合相，巨蟹與魔羯是180度對衝的相位，這對巨蟹而言展開了一段時間的清理內在深層恐懼之旅，從與家庭、或伴侶之間的一些事件或狀況展開，有的占星師會解讀這與前世今生的功課有關，而在情感的部分，巨蟹座正開始學習什麼是失去與重新認識自己。

在4月份巨蟹座面對關係心中很想要做些改變，重新調整自己在關係中的某種適應程度，或是價值觀上的磨合，讓自己可以與伴侶更融洽，因此內心所想與現實的狀況，會互相衝擊著，不舒服卻成長許多，而單身的巨蟹很有可能捲進些曖昧不明或是多角的關係中，但從中只會對自己感到更沒自信，這是需要注意的。

基本宮－天秤座



調整家庭關係別太強硬

無論是單身或是已有伴侶的天秤，在4月都要學習改善自己的脾氣，面對家人妳會有許多難過或不順眼，累積成了許多情緒，但這是來自於內在對自己一種批判的投射，覺得家人哪個部分總是做不好，但事實上埋怨的是自己，關係中學習與伴侶訴說真心話，而不是情緒話語，不然容易產生摩擦。

單身的天秤座渴望工作上可以有新的突破，面對關係心中雖然嚮往，但卻把這個部分放在沒很重要的位置，或許心中有種迷失方向的感覺，而因此焦慮，其實妳可以多參與與大自然相關的一些活動，讓自己從簡單交朋友與培養興趣開始，而不是把所有時間放在工作上，以免生活失衡。

基本宮－魔羯座



不上不下，心中無法確定

單身的魔羯座，是有機會出現對象的，然而心中卻無法確定是否真的要走入一段有承諾的關係中，而讓自己不上不下，但魔羯接下來很有可能會在意想不到的情形下，遇到與過去完全不同類型的人，敞開心讓新的可能出現，別過於保守，學習為自己做出一個決定，會有不錯的收穫。

有伴侶的魔羯在關係中很希望對方可以改變，一成不變的單調，覺得無趣，但很有可能是妳對自己感到無聊，而因此也覺得對方如此，培養共同的興趣和嗜好可以增進彼此的親密感，有時魔羯容易沉溺在一種沒有前進或後退的關係，而沒主動去改變，而這正也是最需要去調整的部分。

固定宮－金牛座

桃花漸多出現機會

單身的金牛這一陣子其實桃花運都還不錯，有機會可以認識一些新朋友，就看金牛本身願不願意談戀愛，機會都在附近，只需敞開心接受可能性，然而金牛最近的標準和條件很多，因為一談感情就會很投入，不想再遇到一些不好的戀情來攪亂心情，放下一些標準讓自己輕鬆一些，桃花運將大開。

有伴侶的金牛最近容易對伴侶動怒，主要是當用過去同樣的方式，來對待現在的彼此，這樣的做法已行不通，兩人在關係中都是需要成長的，只是每個人成長的速度和觀點不同，當妳願意放下固執，換一個新的態度來相處時，兩個人才能夠鬆口氣。

固定宮－獅子座



遇見心儀對象需多了解彼此

獅子座進入同樣是牡羊座的月份，加上有木星的加持，這個月的桃花運勢很不錯，很有可能發展出辦公室戀情，或是感受到身邊的人一直默默的關心妳，兩情相悅的機率不小，但在團體中要注意自己的言行，有時太過表現，反而會有八卦纏身。

已經有伴侶的獅子，面對關係中的進展，有時會太過心急，需要放慢腳步，你的心急意味著妳對這段關係沒有安全感，並想從對方身上獲得這部分，但是當妳愈是前進，對方可以感到壓力愈大，這個月份你需多給彼此適當的空間和距離，感情才能更融洽。

固定宮－天蠍座



不夠積極錯失機會

單身的天蠍座很有可能遇見感覺不錯的人，但擔心自己是否會錯意，而遲遲不敢太接近，加上天蠍本身需要多花點時間感到信任，因此最近有點被動些，而有的單身天蠍狀況卻完全不同，會突然出現讓妳感到意亂情迷的對象，就算覺得不適合但心中就是無法放下。

行運的天王星從上個月開始進入金牛座，180度對衝天蠍座，因此天蠍在感情上容易有些突發狀況，這個月更會感受到這天王星突如其來的一些考驗，例如身體上會有更多疲憊感，工作有些拖延不想面對的事情，愛情中有些莫名的爭吵，天王星的功課正在提醒天蠍要主動改掉某些行不通的壞習慣，關係也才會順利。

固定宮－水瓶座



伴侶間感到壓力學習調適

水瓶座在關係中最近會較多緊繃，很有可能伴侶最近心情不佳，或是妳常忽略對方覺得重要的部分，而感到妳好像不夠在乎，很有可能妳最近也常忽略自己，沒照顧好自己，因此關係也如同對待自己一樣的方式了，有一句話這麼說的：『與伴侶之間的關係，就是與自己的關係。』當照顧好自己時，對方同時也會感受到被愛了。

單身的水瓶座，很有機會遇到想穩定交往的對象，有可能透過活動，或是某次旅行的過程而認識對方，而在工作上最近與人合作的運勢也不錯，人際桃花在這個月份都有加分，但面對長輩或主管時，別把某些話語解讀太多，有時反而會造成溝通上的落差與紛爭。

變動宮－雙子座



溝通上有落差需多留意

有伴侶的雙子座很容易因為溝通上或觀點上的不同，而覺得伴侶好像故意找碴，或是在激怒妳，但在4月份妳需要先調整自己的用字遣詞，因為對方很有可能有種常被妳命令或指使的口吻，因此對妳也沒有好語氣，但這部分是妳沒發現的，當被對方指出這點時，就惱羞成怒，兩人適合一起出去走走，調適相處。

單身的雙子對於戀愛有點苦惱，可能曖昧的對象，但還感受不到想要安定下來的心情，有時會以為自己遇到不錯的人，但相處之後就興趣缺缺，這個月份妳的好運大都出現在工作上，可能出現貴人相助，或是在困難的時候，自己開始懂得如何去化解，有時讓自己真正的單身，是很享受的。

變動宮－處女座



遠地遇見戀情

單身的處女最近可以多去旅行或是出差，很有可能會遇見心動的人，或是與過去喜歡類型完全不同的對象，擦出心動火花，處女座從上個月開始，就在各方面會有新的機會出現，在這個月份，突然就進入交往模式，一切都無法預期，而有的處女需要留意，因自身還沒完全準備好談戀愛，反而會吸引來猶豫不決的對象。

已有伴侶的處女座，很希望另一半可以呈現心中完美伴侶的樣貌，這會是期望落空的，因為在之前妳已經知道對方的個性就是如此，當然不可能馬上就改變成妳想要的樣子，但也因為帶著這樣的心情在相處，就容易對彼此沒有耐心，而在表達時多了許多情緒，當放下情緒時，妳才能中立的看事情。

變動宮－射手座



需多溝通接納不同想法

射手座在這個月份會與伴侶在討論某些事情時，彼此會出現許多不同的想法，當這些狀況發生，妳常會解讀成無法相處下去，但並不是這樣的，這些狀況，只是在告訴妳，要學習如何接納不同，因為射手心中會有個理想值，但妳需要認清，要呈現出這個理想值，雙方在過程中會有許多要磨合的時候。

單身的射手座最近很適合換個環境生活，工作上會出現新的機會，愛情運勢也很有可能因為環境的改變，桃花運開始綻放，在這些環境改變的過程中，你會遇到某些人，這些人的價值觀是妳無法接受的，但也因為如此，妳會愈來愈清楚自己在感情上要什麼，並如何為自己去創造。

變動宮－雙魚座



經營關係別太懶惰

最近雙魚座在關係上有點太懶惰了，常常覺得有盡到應盡的義務或責任就好，但卻讓伴侶感覺很不用心，在溝通上妳也常常呈現放棄的狀態，覺得說再多對方似乎無法理解，那就不說了，但雙魚心中對於這樣狀況當然不舒服，可別把這些情況當做常態了，當妳願意換個角度來看感情時，就能明瞭什麼才是溝通的藝術。

單身的雙魚這個月份的工作運不錯，很有可能出現新的工作機會，或是長官提拔之類的好運勢，在職場上的人際緣份開始增加，很有可能因為工作的關係，而遇見心動的對象，或是經由親朋好友的關係，而認識新朋友，別拒絕新的邀約，機會很容易就出現囉。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

【延伸閱讀】

【占卜女王泰瑞莎專欄】12星座男人在感情中喜歡被怎麼虐？

【COSMO塔羅測驗】妳的情緒壓力指數有多少？