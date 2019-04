時尚設計師的幸運符碼大揭密！Dior用鈴蘭花求好運、Gucci創意總監愛數字25

“I’m Actually Incredibly Superstitious ” — Alessandro Michele

從設計元素、風格輪廓,甚至是辦秀選址,Alessandro Michele從不掩飾他對舊時代的迷戀,而這位義大利設計師對於許多物件和特定數字同樣帶有濃厚的情意結。例如數字25能帶來好運氣,除了是他的出生日期外,私人 Instagram 帳號便是他的暱稱 @Lallo25,而25也經常以數字及羅馬字母的方式呈現在服裝及配飾上。

他更在一則外電採訪中提到自己是個極其迷信的人,Alessandro曾在羅馬的二手舊書店買下一隻真正的烏龜,他將這隻烏龜放置在書桌上,用來守護他的珍貴藏書;也深信由親密愛人Giovanni Attili 贈與的神奇蘑菇在燃燒時能夠帶走所有悲傷;以及珍藏的八枚(鑲有死者小像的)紀念戒指中住了逝者的純真靈魂。

”I Always Carry Red Ribbon for Luck” —Tory Burch

這位獲獎無數、由《Forbes》評選為世界最具影響力女性之一的時裝設計師,從小便篤信由曾曾祖母輩傳承下來的家族傳統,「我總是帶著紅色緞帶祈求好運。」這個傳統至今仍在 Tory Burch 的家族中延續,甚至也會贈與好友們作為幸運象徵,這條跟隨她已久的羅緞緞帶也成為旅行時不能離身的幸運物。以及搭飛機出行時一定要右腳先踏出機艙門,Tory Burch也十分相信風水,看來這位服裝設計師、企業家、慈善家比你想像的更迷信!

”My Good Luck Charm is a Gold Coin My Father Gave to Me” —Diane Von Furstenberg

錢幣向來是古今中外視為幸運物的元素之一,德國人將一分錢作為好運的代表,舉辦世界盃足球賽時,德國教練甚至會將一分錢握於手中或是藏在椅子下;古時中國人則將錢幣串起掛於腰間,據說能防讒言及小人所害。而時裝設計師 Diane Von Furstenberg 的幸運物正是父親贈與的一枚二十法郎,她父親於戰時將這枚硬幣放進鞋子裡祈求好運,與二戰時日軍在褲帶內縫入,相傳能防彈的「千人針」傳說不謀而合。

在小時候獲得這枚幸運錢幣的Diane Von Furstenberg 則是延續父親的傳統,在每場時裝秀時都會將這枚硬幣貼於鞋底,作為順利好運的象徵。

A Lucky Charm?I Would Say The Year 1981.”—Michael Kors

如同好萊塢電影的劇本一般,就讀紐約 F.I.T 流行技術學院時的 Michael Kors 先生曾於一間名為 Lothar’s 的服飾店打工,直到當時 Bergdorf Goodman 的時尚總監 Dawn Mello 發現了他的服裝系列後,從此 Michael Kors 的時裝生涯從紐約57街邁向全球女性的衣櫃,剩下的故事你我都知:一座時裝王國就此誕生。因此對於 Micharl Kors 先生而言,1981年無疑是他的幸運年份,除了是品牌創立的第一年,也是職業生涯中最關鍵的時刻。

“17 is The Number That Everybody Knows About Me.”—Riccardo Tisci

由 Riccardo Tisci 執掌的 Burberry 春夏首場大秀,就在9月17日下午17時正式亮相,大秀結束後,官方釋出最新的銷售模式,即是在每月的17號推出限量商品,這並非巧合,而是數字17正是這位設計師的幸運數字。雖然在義大利,數字17代表著厄運與不幸,但塔羅牌卡中17號星星牌,卻代表著美麗與希望,這也是為什麼任職前東家時,Riccardo 便經常推出17與星星元素的服裝、配件及腕錶;與耳機品牌 Beats by Dr.Dre 推出的聯名商品也大方地寫上RT.17的縮寫,以及個人 Instagram 帳號 @Riccardotisci17,足見這位反骨義大利設計師毫不掩飾對於數字17的熱愛與信仰。

In The Evening, I Found Myself Next to The Fortune-Teller’s Booth.—Christian Dior

這位傳奇設計師大概是眾所皆知最迷信的一位,迪奧先生在自傳《Dior by Dior》中提到,曾遇見一位占卜師預言他將會過著飢寒交迫的日子,但女人是他的幸運星,若是有了女人們的幫助,他將能揚名國際。不論占卜師真能鐵口直斷或僅是個江湖術士,但能確定,若迪奧先生沒有在1946年的那晚,踢到一只生鐵製星星,並堅信這是一枚幸運之星,或許他便不會成立自己的品牌,成為征服世界的服裝設計師。

除此之外,鈴蘭也是他的幸運物之一,在發表會上,他會在每位模特兒的服裝下別上一朵乾燥的鈴蘭花祈求好運;四葉幸運草、小蜜蜂及數字8等元素也都是他的幸運符碼,至今仍能在系列作品中看見這些元素。

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

【本文出處,更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站;《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!】

延伸閱讀:

● 夢幻到仙氣整個炸開來!春夏必穿Converse、adidas Originals、PUMA...4款冰淇淋色球鞋

● Nike神秘部門、內部員工的來往信件?!Nike Air Max720的機密檔案全公開!

● 完勝一週七日時髦穿搭!看天王嫂昆凌詮釋甜美、帥氣、俏皮的百變穿搭風格