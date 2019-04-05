Carhartt WIP春夏機能風！穿上條紋T配丹寧褲　帥得剛剛好

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Carhartt WIP的一直以來堅持的高品質、舒適性以及實用性受到眾多認可，近期又以城市環境為主，推出許多防風、防潑水的機能服飾，3月底迎來了2019年春夏的第5波新品，同時也結合Outdoor機能，打造新品服飾。

▲結合Outdoor機能的背心與短褲。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

第5波新品的背心與短褲，運用反光Logo標誌、D型環與隱藏式拉鍊，而工作褲則是運用魔鬼氈，完美呈現2019年春夏，野外遠足與城市機能的靈感，此外，還有推出條紋T-Shirt、單寧褲、工作褲、帽款、包款等，都是春夏穿搭必備的單品哦！

▲條紋T-Shirt夏天超好搭。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲上圖為工作褲，下圖為丹寧褲。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲短褲的側邊都有設計口袋，右邊的五分割帽版型硬挺。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲新品的包款夾層很多，適合夏天不想帶大包包的人。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

這次的條紋T-Shirt與丹寧褲都充滿了夏日的色彩，而背心搭配短褲，則是凸顯機能城市風，各位朋友夏天可以嘗試看看，不一樣的穿搭，說不定意外的適合各位。

▲夏天必備的丹寧褲與條紋T-Shirt的搭配。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲充滿城市機能風的背心與短褲。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

目前Carhartt WIP 2019春夏第5波新品已經發售，喜歡的朋友，可以前往專櫃購買囉！

購買地點

Carhartt WIP 台北旗艦店（台北市大安區忠孝東路四段181巷35弄4號1樓）

Carhartt WIP 信義新天地A11（台北市信義區松壽路11號3樓）

Carhartt WIP 板橋大遠百（新北市板橋區新站路28號八樓）

Carhartt WIP 台中旗艦店（台中西區美村路一段149巷8號）

Carhartt WIP 台中大遠百（台中市台灣大道三段251號六樓北棟）

Carhartt WIP 高雄旗艦店（高雄市新興區德順街19號）