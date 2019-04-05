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Carhartt WIP春夏機能風！穿上條紋T配丹寧褲　帥得剛剛好

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編輯／Duke

Carhartt WIP的一直以來堅持的高品質、舒適性以及實用性受到眾多認可，近期又以城市環境為主，推出許多防風、防潑水的機能服飾，3月底迎來了2019年春夏的第5波新品，同時也結合Outdoor機能，打造新品服飾。

▲Carhartt WIP。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲Carhartt WIP。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲結合Outdoor機能的背心與短褲。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

第5波新品的背心與短褲，運用反光Logo標誌、D型環與隱藏式拉鍊，而工作褲則是運用魔鬼氈，完美呈現2019年春夏，野外遠足與城市機能的靈感，此外，還有推出條紋T-Shirt、單寧褲、工作褲、帽款、包款等，都是春夏穿搭必備的單品哦！

▲Carhartt WIP。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲Carhartt WIP。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲條紋T-Shirt夏天超好搭。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲Carhartt WIP。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲Carhartt WIP。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲上圖為工作褲，下圖為丹寧褲。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲Carhartt WIP。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲短褲的側邊都有設計口袋，右邊的五分割帽版型硬挺。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲Carhartt WIP。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲新品的包款夾層很多，適合夏天不想帶大包包的人。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

這次的條紋T-Shirt與丹寧褲都充滿了夏日的色彩，而背心搭配短褲，則是凸顯機能城市風，各位朋友夏天可以嘗試看看，不一樣的穿搭，說不定意外的適合各位。

▲Carhartt WIP。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲夏天必備的丹寧褲與條紋T-Shirt的搭配。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲Carhartt WIP。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

▲充滿城市機能風的背心與短褲。（圖／翻攝自Carhartt WIP FB）

目前Carhartt WIP 2019春夏第5波新品已經發售，喜歡的朋友，可以前往專櫃購買囉！

購買地點

Carhartt WIP 台北旗艦店（台北市大安區忠孝東路四段181巷35弄4號1樓）

Carhartt WIP 信義新天地A11（台北市信義區松壽路11號3樓）

Carhartt WIP 板橋大遠百（新北市板橋區新站路28號八樓）

Carhartt WIP 台中旗艦店（台中西區美村路一段149巷8號）

Carhartt WIP 台中大遠百（台中市台灣大道三段251號六樓北棟）

Carhartt WIP 高雄旗艦店（高雄市新興區德順街19號）

關鍵字：

Carhartt, 機能, Outdoor, 春夏, 防風, 防潑水, 工作褲, 丹寧褲
fashion.net

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