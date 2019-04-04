停止抱怨！試算「Your Life in Weeks」測你的快樂時間剩多少

工作不順、薪水很低、爸媽嘮叨、朋友伴侶不當一回事、同事又是豬隊友，每天身處在這些環境下，心情總是很陰天，好似沒有一天是如意的。因此逢人便瘋狂抱怨成了許多人每天的例行公事，更令人生氣的事，有時心裡已經夠煩躁了，這份情緒還不被理解，自己瞬間成為莎翁筆下的悲劇主角。

但 Stop！請停下來幻想自己的命運有多悲慘，最可憐的應該是那些無辜被你牽引情緒的第三人，他們既不是造成事端的當事人，也非加害者，憑什麼要承接你這份莫名其妙的情緒呢？一次、兩次，是大家對你的關心和包容，倘若將抱怨無限上綱，任誰也受不了這樣的狂風暴雨。

1. 家人／伴侶

我們總對親近的人最任性

▲（圖／Pinterest）

「對親近的人發脾氣」是我們慣性解決情緒的方式，因為在外頭沒轍，就只好將舞台帶回家發揮。尤其家人和伴侶對我們來說，是最至親的親人，我們都期待他們可以站在自己的這一邊，理解我們所有的心情，但時常卻忘了「他們」的感受。

當你在抱怨今天有多麼不愉快的時候，說不定對方心情很好，有好消息想與你分享，但卻礙於你的想法，只好將自己想說的話往肚子裡塞，被你的壞情緒給潑了一桶冷水。

2. 上司／工作夥伴

全公司就你負能量最多





▲（圖／Pinterest）

客戶機車、跨部門溝通很難搞、業績又遲遲升不起來，這些事情都是工作中經常會碰到的事。很生氣也很煩人，但請記得「不是只有你一個人才會碰到」！

重複的抱怨並不會改變什麼事實，且就算獲得其他人的支持和同情，回過頭來，問題仍然還在那邊待解決。既傷神又傷力，那還倒不如把這些時間拿來認份地好好想想自己能做的事。過多的抱怨只會讓人覺得厭煩和打壞工作氛圍，且對你的主管和同事來說，一點效率也沒有，只會徒增麻煩。

3. 自己

鑽牛角尖只會陷入重複的生氣泥淖

▲（圖／Pinterest）

憑良心講，自己一定是覺得不好受，所以才會希望能透過抱怨緩解情緒，或是獲得認同感。但有些時候抱怨非但不會讓事情好轉，反而會讓你越講越氣！況且有些時候情形並沒有這麼糟，只是當下卡在一個「死胡同」裡，帶著有色的眼鏡在檢視事情，才會覺得做什麼都不順。

這些負面情緒是會像滾雪球一樣，不斷累積的，日復一日便會重複陷入這個結界中，不斷地重複與循環。等到你停止抱怨的那一刻開始，才會突然發現日子清閒得多，如同吸引力法則那樣地心想事成。

Your Life in Weeks

▲（圖／Pinterest）

國外前陣子就流行這個「Your Life in Weeks」的表格，橫列為一年的週數〈52 週〉，直行為年紀，假設可以活到 90 歲，那我們的一生就擁有 4680 週可以運用。

雖然聽起來很多，但將實際時間換算、對應到表格上之後，並標記出現在和平均死亡的年齡時，就會發現「我們總以為生命還很長」，但劃掉已經度過的時間，剩下的日子其實真的沒有很多。

舉例右圖，以編輯快奔三的年紀來說，人生已經近乎過完三分之二了！

編輯悄悄話：如果你也想知道自己的「人生週期」過到哪裡的話，可以去下載 手機 APP「Life Calender」試算看看。

▲（圖／Pinterest）

既然能活著的時間這麼寶貴，你還要浪費生命在這些毫無意義的負面情緒上嗎？

當然，也不是說全然地不能抱怨和傾訴情緒，而是要適量而為，講過就好。之後就要努力想辦法轉念，「想想自己當下有什麼事能做？」

很多人都會認為「正念」是一種邪術，是無用的自我催眠手法，但相信也好，不信也罷，正念其實就只是希望你能轉換看待事情的眼光，過得更快樂和知足一些。

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