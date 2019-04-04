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可口可樂推出《復仇者4》限定版包裝！瓶身藏玄機　所有英雄都看向他

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編輯／Duke

隨著《復仇者聯盟4：終局之戰》的上映日越來越近，這部備受全球影迷期待的電影，將在4／24揭開序幕，而電影上映之前，各種周邊商品不斷的出現，最近，漫威影業（Marvel）便與可口可樂公司（Coca-Cola）合作，推出限定版包裝，也為電影增加更多的話題。

這次的合作，將推出12款人物包裝的可口可樂Zero易開罐，並且都是《復仇者聯盟3：無限之戰》的生還者，包括鋼鐵人、美國隊長、索爾、驚奇隊長等角色，其中，所有的英雄都面向左邊，只有薩諾斯面向右邊，不過，目前還不清楚這樣的設計有什麼含意，但可能要等到電影上映後才會知道。

▲復仇者聯盟4限定包裝。（圖／翻攝自Coca-Cola官網）

▲此次限定版包裝，全部英雄面向左邊，只有薩諾斯面向右邊。（圖／翻攝自Coca-Cola官網）

而2018年也有推出《復仇者聯盟3：無限之戰》的可口可樂Zero易開罐限定版包裝，但是只有4款人物，分別是索爾、鋼鐵人、美國隊長與黑寡婦，而這次的新款限定版包裝，一口氣增加到了12款，對所有漫威迷來說，絕對是一大福音。

▲復仇者聯盟4限定包裝。（圖／翻攝自Coca-Cola官網）

▲2018年推出的只有4款。（圖／翻攝自Coca-Cola官網）

《復仇者聯盟4：終局之戰》的限定版包裝，目前已經於4／1率先登陸日本，目前沒有台灣上市的消息，不過，2018年台灣也有推出同樣的商品，所以喜歡的朋友，再等待一下，說不定就會有消息出來囉！

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關鍵字：

Marvel, 漫威, 復仇者聯盟4:終局之戰, 鋼鐵人, 索爾, 驚奇隊長, 可口可樂
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