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10徵兆證明你是全世界僅1%的「諮詢者人格」　無法獨處太久、喜歡輕旅行

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▲「諮詢者人格」示意圖（圖／翻攝自今生是第一次 First Life FB）

▲你是全世界僅1%的「諮詢者人格」嗎？（圖／翻攝自今生是第一次 First Life FB）

編輯／J、示意圖／翻攝自今生是第一次 First Life FB

在社交場合中，你是內斂、安靜的人，卻又極度關心別人的感受，但卻不太會向他人，表達出自己的感受？若是這樣神秘又複雜的性格，你很有可能就是全球人口僅1~3%的「諮詢者人格」，是最稀少的人格之一！

在邁爾斯布里格斯性格分類法（Myers-Briggs Type Indicator，簡稱MBTI）的16個人格類型中，「INFJ諮詢者人格」，是由內向、直覺、感情、判斷所組成的，以下列出10個徵兆，快看看你是不是其中之一？

1.內向是有限度的

若只有外向跟內向可選擇，你絕對是內向那一派，喜歡獨處的你，卻無法認受單獨太久！內心深深渴望跟幾個認可的好朋友聊聊、偶爾出去走走，才能讓你再次充滿活力。

▲「諮詢者人格」示意圖（圖／翻攝自今生是第一次 First Life FB）

2.出去玩喜歡鬆一點的行程

出國或週末出遊時，比起縝密、行軍般的行程規劃，傾向鬆散一點、留有空閒的安排，會比較舒服自在。

3.你不會要別人照你的方式解決問題

當他人有困難時，你不會直接提點意見，而是要等他們開口詢問。你也會傾向用一個故事包裝，引導別人去想出辦法，這也是為何叫做「諮詢者人格」。

4.你認為自己「與眾不同」

從小時候開始，你就覺得自己跟朋友、同學們很不一樣，你偽裝的成很喜歡他們，但內心從不覺得是同一種人，只是為了被他們接受、尋求和諧的關係罷了。

5.好奇寶寶

很想知道大家週末幹了什麼事，血拼時都買了什麼、眼前的人在想什麼，總是對他人的事情很好奇。

6.對人保有戒心

這類型的人心思細膩、敏感，在遭受過他人的傷害後，你會對他關起心門，以用來保護自己，但外表卻看起來完全無恙。

7.喜歡取悅別人

同上，心思細膩的你，常常努力要讓親朋好友都快樂起來，卻忘記讓自己保持快樂的心情，這是「諮詢者人格」最該克服的困難之一。

8.社交場合的活躍度，取決於周遭的人

敏感的你，在社交場合裡面，可以安靜又害羞，也可能盡情放鬆、展現迷人有趣的幽默，但一切都取決於當下的感受，若身邊的人對了，你才會釋放真實的自己。

9.不輕易表現在乎給他人看

總體來說，你的情感很神秘。你在乎的人，可能永遠都不知道你在乎他！你習慣把最真實的感受留給自己，即便是感到開心、激動，也會選擇低調表達。

10.活的很努力

你在生活中設立很多目標，也會用許多代辦清單檢查是否完成。若沒有一個目標，你會覺得失落、無趣，因此會積極想讓自己更好。只不過要達到這樣的「完美」，你會過度努力。

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