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坐捷運來趟異國小旅行！東門站風格美食TOP 10　吃貨都打卡這杯美祿山

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▲東門美食。（圖／美食誌提供）

東門站一帶特色風格小店林立，圍繞著永康公園的街區巷弄，隱藏著許多意想不到的特色美食，有地中海料理，也有越南菜式，每走進一間餐廳，都像一次小旅行，值得細細品味與探索。

TOASTERIA CAFE
大玩烤起士的藝術

座落在永康街商圈的門面，一棟藍色建築相當顯眼，擁有超過40種創意帕尼尼口味的地中海料理餐廳，運用來自地中海的醃製香料，獨門醬汁混搭12種起士與食材，加上熱壓後酥脆香的吐司就是種享受，好吃到會讓吃貨們造訪無數次！

▲東門美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客mindy提供）

FOCUS KITCHEN肯恩廚房
高CP值的美式大份量

肯恩廚房的餐點除了美式早午餐、義大利麵、燉飯、漢堡、三明治、排餐、披薩等，還有主廚擅長的墨西哥荷葉酥餅，每份餐點都相當飽滿好吃，具有CP值，店內風格帶有紐約感工業風格，真的會彷彿置身國外！

▲東門美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

客坐 KE ZUO
異國風創意刈包

走進寧靜的巷弄裡，這裡有間充滿木質調的簡約咖啡店，仔細一看居然是刈包創意小店，像是鹹酥雞烤鳳梨刈包，讓傳統台式加上鳳梨片和芝麻葉，結合出意想不到的新口味，另外美式烤豬肋酪梨刈包 、鮮蝦墨魚蔥蛋刈包，都相當特別，口感溫潤，環境舒適悠閒，有點像回到家的感覺。

▲東門美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Blue Little提供）

POWDER WORKSHOP
來杯小小美祿山

就是這一小杯，成為IG上瘋狂打卡的知名美食，美祿牛奶加上巧克力粉融合，杯緣再冠上一圈巧克力雪，好像喝了就能療癒所有不愉快，店內座位寬敞明亮，再來份日式明太子法棍或肉桂捲，就能閱讀放空待上一下午。

▲東門美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客小辣椒提供）

鄰居家 NEXT DOOR
台北元老級早午餐

2013年開張至今依然相當受歡迎，原因當然來自店家用心挑選食材，烹調出來的美味吃得到有關，像是歡樂雞早午餐雞腿排煎到焦香，厚實又多汁搭配莎莎醬很爽口，大胃王吃貨則推薦可以點幸福的滋味早午餐，會有滿滿飽足感喔！

▲東門美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客口口口提供）

誠記越南麵食館
30年的酸辣好味道

說到越南料理一定都會想到永康街的誠記，飄香超過30年，每天現蒸手工製成的河粉，讓口感始終如一，越南料理的湯頭看似清澈，卻能嘗到豐厚的大骨滋味，擠上檸檬多了點清香，清燉牛肉河粉絕對超必點，乾拌豬肉河粉也是人氣之一！

▲東門美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Jean提供）

永康錄 YONGKANG ROLE
冬日食補雞湯

這家就是屬於台灣的正宗口味，麻油雞腿湯麵使用花蓮的放山土雞，肉質彈嫩有勁，麻油湯頭屬清淡帶有藥材味，很適合冬日進補，店家也有販售滴雞精可以帶回家慢慢品嘗喔！

▲東門美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Tzu Yu Lin提供）

金雞母JINGIMOO
日式夢幻刨冰甜品店

座落在轉角的三角窗小店，有著東京下町感，販售著獨特日式燒冰，將布蕾放置刨冰頂層，並在上桌時，現場炙燒兼具視覺的美味享受，手作抹茶糰子結合鹿港擂茶和萬丹紅豆，茶感濃郁，好似這一秒人又置身在日本了。

▲東門美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客よしみ提供）

二吉軒豆乳 SOYPRESSO
似牛奶般濃稠的口感

其實豆乳的口感比豆漿還要更稠一些，可以喝到更濃郁的豆香，除了可以吃得到芋頭的芋頭豆乳之外，還有小黃瓜豆乳、紅茶豆乳、紅豆豆乳等創意口味，現場還可以吃到豆腐、豆花、豆乳優格和豆乳霜淇淋喔！

▲東門美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Emily Chung提供）

蜜密미미
韓國最愛牛軋餅伴手禮

來到永康街可以來排排看這家牛軋餅，外層青蔥蘇打餅鹹香鹹香，夾著低甜度的牛軋糖內餡很順口，一片接一片非常容易就吃光了，並且吸引許多韓國的觀光客來購買。

▲東門美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客瓶提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

十大必吃台中美食！甜點、咖啡廳、燒肉、異國料理推薦

關鍵字：

MENU美食誌, 東門, 帕尼尼, 地中海料理餐廳, 肯恩廚房, 永康錄
fashion.net

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