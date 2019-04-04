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LV要在紐約機場辦秀！5月發表早春新裝　順便曝光全新航站飯店

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▲LV早春秀。（圖／品牌提供、翻攝Nicolas Ghesquiere IG）

▲LV將在紐約甘迺迪場國際機場的環球航空航站舉辦新一季的早春秀。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

除了服裝概念，精品辦秀的場地也成了吸引人的重要一點，LOUIS VUITTON（路易威登）女裝創意總監Nicolas Ghesquière每次發表早春系列，就像順便來一趟旅行，2020年早春系列，將在今年5月於紐約甘迺迪場國際機場的環球航空航站辦秀，展翅造型的建築相當獨特，也符合Nicolas喜愛將服裝與環境融合的個性。

▲LV早春秀。（圖／品牌提供、翻攝Nicolas Ghesquiere IG）

▲LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière對於辦秀地點有很多想法。（圖／翻攝Nicolas Ghesquière IG）

環球航空航站出自芬蘭族裔美籍建築師Eero Saarinen之手，佔地約5600坪，在1994年成為紐約市地標、2005年列入國家史蹟與紐約歷史景點名錄，不過到了2001年，外觀已變得黯淡，現正在改建為擁有512間客房的環球航空飯店，將於5月15日以嶄新姿態重寫歷史，LV將於5月8日辦秀，搶先一窺風貌。

在此之前，LV曾在摩納哥、棕櫚泉、巴西尼泰羅伊當代藝術博物館、日本美秀美術館、法國蔚藍海岸的梅格基金會等地舉辦早春大秀，每每令人讚嘆秀場與服裝系列的巧妙結合，2020早春系列會有什麼樣的震撼與驚喜，靜待5月8日揭曉。

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, 早春, Nicolas Ghesquière
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