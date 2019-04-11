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IG洗版的南韓設計品牌TOP5　生活就是需要這些怪可愛的小物

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@ohlollyday、@oohlala1537_official、@wigglewiggle.ny、@romane_corp、@jeju.umu、小紅書

南韓除了在美妝這塊很厲害之外，這幾年在文創上面也有好多竄紅的可愛品牌，相信大家在滑Instagram的時候都曾經看過，可愛逗趣的插畫風格，搭配上生活小物，引發女孩們無法自拔的少女心，總是讓人不知不覺就下單了好幾件，下面就來看看有哪些是大家瘋狂代購的品牌吧！

＃oh, lolly day! 오롤리데이

簡稱：「O,Ld！」，品牌的宗旨是make your life happier，招牌圖案就是這顆圓圓的笑臉橘子，配上簡單的英文句子，產品品項非常多～像是air pods的保護殼就有許多款式，還有推出服裝、文具系列，手機殼也是相當多選擇，尤其是三兄弟的圖案最搶手，近期還有跟innisfree合作推出限量眼影盒呢～

▲南韓小物品牌。（圖／翻攝自品牌IG）

▲南韓小物品牌。（圖／翻攝自品牌IG）

＃ooh la la 울랄라 1537

ooh la la已經暢銷了非常多年，大家應該都不陌生，除了오로르小姐之外，現在有了許多新的角色，畫風可愛幽默，配色方面的飽和度高、鮮豔為主，推出非常多實用的生活小物，各種收納袋和文具，還有包裝超級漂亮的護手霜。

▲南韓小物品牌。（圖／翻攝自品牌IG）

▲南韓小物品牌。（圖／翻攝自品牌IG）

▲南韓小物品牌。（圖／翻攝自品牌IG）

＃Wiggle Wiggle 위글위글

他們家最著名的就是搞怪風格的巨大手機殼，Wiggle Wiggle商品擺明了就是要吸引別人的注意，在路上保證吸睛，雖然有些微的浮誇，但是真的很可愛！許多明星也都會用他們家的東西呢～

▲南韓小物品牌。（圖／翻攝自品牌IG）

▲南韓小物品牌。（圖／翻攝自品牌IG）

＃ROMANE 로마네

這個大眼鴨鴨還有厚唇吐司也是IG上出現頻率很高的常客，呆萌的樣子受到許多人的喜愛，淘寶上甚至出現很多廉價的仿冒品，可見它的火紅程度有多高！

▲南韓小物品牌。（圖／翻攝自品牌IG）

▲南韓小物品牌。（圖／翻攝自品牌IG）

＃濟州島布丁店우무 푸딩 umu

最後推薦給大家不太一樣的店家，umu是濟州島上的一家布丁店，不過他們的招牌與設計風格實在太可愛了，成為當地的網美打卡店，手繪布丁招牌除了被印製在包裝上，他們還推出了一系列的周邊小物，設計簡約，都是以米白色調為主，通常是一上架就被掃光了。

▲umu。（圖／翻攝自umu）

▲南韓小物品牌。（圖／翻攝自品牌IG）

▲南韓小物品牌。（圖／翻攝自品牌IG）

▲南韓小物品牌。（圖／翻攝自品牌IG）

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關鍵字：

南韓, 設計小物
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