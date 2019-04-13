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法國男裝Berluti近2萬元「超奢華游泳圈」！網友照樣搶

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▲Berluti推出游泳圈、沙灘巾，夏天去海灘超貴氣～（影／品牌提供） 

記者楊坊士／台北報導

自1895年創立以來的法國精品男裝品牌Berluti，在新任設計師Kris Van Assche入主後，迎來全新面貌。在即將到來的夏天，更是推出一系列具備品牌優雅、奢華DNA的服飾與配件，其中一套超搶眼的彩色游泳圈，即便售價近2萬，卻仍受到許多網友青睞，在官方IG上留言：「我要一組！」

▲Berluti夏季系列（圖／品牌提供）

▲Berluti夏季系列（圖／品牌提供）

▲Berluti夏季系列，有許多全新品項。（圖／品牌提供）

從1月宣布由彭于晏擔任品牌百年來首位代言人，便能嗅得品牌逐漸改變的風向。全新推出的2019年夏季沙灘Capsule系列，除了有以三顆珍珠母貝當鈕扣的Polo衫、尼龍帆布製成的游泳短褲。出外曬太陽要帶很多有的沒的，就可以裝進Eclipse包袋、Evasion托特包或甚至是行李箱，去海灘也時髦到不行。

▲Berluti夏季系列（圖／品牌提供）

▲游泳圈，一套2個，售價17,400元。（圖／品牌提供）

而更吸睛的，是首度推出了躺椅、沙灘巾、法式滾球，另外還有用小羊皮創作手柄的沙灘網球拍、有皮革細節防水收納包的游泳圈，讓人能舉手投足，或進行各種遊戲間，都散發出一種貴氣。

▲Berluti夏季系列（圖／品牌提供）

▲Berluti夏季系列（圖／品牌提供）

▲螢光黃點綴皮革，散發年輕時髦味！（圖／品牌提供）

全系列品項都用上螢光粉、螢光黃點綴，連Berluti Logo也改成亮粉色，呈現夏天的明亮活力氣息。太陽眼鏡盒、行李箱更結合品牌經典Venezia皮革，誰說潮流不能跟紳士感並具呢？

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關鍵字：

Berluti, 夏天, 海灘, 游泳圈, 天價, 奢華, 沙灘巾, 躺椅, 行李箱
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