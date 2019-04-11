風．LUXURY／莫文蔚戴上CHAUMET新腕錶　秒綻放「舞后」光芒

▲CHAUMET全新腕錶好優雅～（影／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

有著「皇帝珠寶商」美譽的CHAUMET，作品中富含故事與生命力，曾用大小不同鑽石呈現出雪花凝結瞬間之美，又或是把黃金妝點上鑽石，帶出麥穗的飽滿姿態。而全新上市的腕錶則以音樂出發，女星莫文蔚搶先戴上，立刻綻放迷人「舞后光芒」！

▲CHAUMET第一只腕錶，是1811年推出的。（圖／品牌提供）

大家認識CHAUMET多數是從珠寶開始，但其實1811年，創辦人馬利艾虔・尼鐸（Marie-Etienne Nitot）就曾為約瑟芬皇后的兒媳婦巴伐利亞的奧古斯塔公主（Karoline Auguste von Bayern）設計一款由黃金、祖母綠和珍珠錶帶打造的腕錶。

▲Bolero帶有舞蹈的和諧與柔軟。（圖／品牌提供）

經過多年，CHAUMET仍為當代女性設計能凸顯優雅神采的腕錶。全新的Boléro，取名自浪漫、慢板的同名拉丁舞曲，曲調中帶點惆悵多情，使人們隨著漸強又反覆的段落翩翩起舞。這也是法國編舞家莫里斯・貝嘉 (Maurice Béjart) 搬上舞台的芭雷舞劇名稱。

▲細節盡顯珠寶工藝技術。（圖／品牌提供）

舞蹈的柔軟與和諧，也能在腕錶裡看到，猶如搶眼的環狀錶圈，帶出現代女性的剛毅特質。而18K金質織帶、彎曲錶側，則能有貼合皮膚的溫順、柔軟與輕盈感，也是CHAUMET工藝技術展現。

▲錶冠設計相當特別。（圖／翻攝自chaumetofficial IG）

如雕刻般冠冕的錶冠，是取材自珠寶風格的鉤環設計，在經過拋光過後明亮如鏡，也能完美契合手腕弧度。全新的Boléro系列腕錶兼具優雅與魅惑氣息，結合大膽、自信、和諧等風格，是專為當代女性設計。

▲具有多款樣式選擇。（圖／品牌提供）

尺寸上有36、30mm兩種尺寸，錶盤則有鍍銀白色粒面或黑色太陽紋拉絲設計，機芯也能從自動上鍊或石英機芯中挑選，材質則有18K黃金和18K玫瑰金，在極簡線條襯托下，更為明亮醒目。

▲珠寶也都有18K金質織帶。（圖／翻攝自chaumetofficial IG）

除了腕錶，還同步推出Boléro珠寶系列，以同樣柔美貼手的18K金質織帶出發，手環與腕錶有相似的扣環。戒指則再分為細版與寬版，細版展現18K黃金的簡潔俐落，寬版則增添鑽石點綴，更顯高貴優雅。

▲莫文蔚戴上後，女神氣場更強大了！（圖／翻攝自莫文蔚臉書）

為了彰顯是專為女性而做，CHAUMET找來全球各地知名女性拍攝大片，有女星、舞蹈家、鋼琴家、室內設計師或飛行員，各自演繹出堅韌也迷人的神情。女星莫文蔚也在4月2日搶先戴上，搭配平口黑色禮服，輕鬆展現優雅「女王力」。她在社群上分享，表示此系列為現代女性注入高雅與個性，跟她這位「莫后」特別相配。

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