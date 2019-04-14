奧斯塔羅12星座一周運勢0415-0421　天蠍職場桃花開、雙魚看緊自己的荷包

20190415-0421奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！學／事業方面，目前的工作以及學業，將會穩定的成長，也會願意在目前的環境中努力，一切都會顯得平穩許多。

TOP2：天蠍座愛情運最旺！長久以來對愛情的努力，將在下周開花結果，雙方的溝通，也在下周開啟了良好的連鎖反應，雙方的心靈將有更大的共鳴。單身的朋友下周有機會出現桃花，而桃花來自於職場，要好好注意！

TOP3：魔羯座金錢運最旺！正財運優於偏財運，可多花心思在本業上，強大的企圖心將帶進許多錢財。

本周需注意星座

1.天秤座事業運需要留意：在學／事業方面，容易對環境感到不滿足，和同事之間也有摩擦的可能性，甚至對於自己的存在感到懷疑，所以下周會比較辛苦，不過這樣的狀況是短暫的，所以別在放心上，時間到了就會過去的。

2.獅子座愛情運需要留意：下周雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半的溝通問題，下周將會重蹈覆轍，奧斯建議下周若有爭執發生，必須多花點心思解決，不要有隨時間就會過去的想法存在。

3.牡羊座金錢運需要留意：正偏財運不佳的一周，要避免不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟的壓力。

牡羊座

開運顏色：橄欖綠

幸運數字：40

整體運勢★★

解析：牡羊座的朋友，下周將是停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力，都會不堪負荷，逐漸從壓力轉往外在的情緒與行動，會讓你備感無力，奧斯建議下周適時的休息，重新調整一下，對目前的狀況會比較好。

愛情運勢★★★

解析：感情中的問題在下周浮現，使雙方都對愛情感到無力，是個調整步伐的一周。藉由溝通或許能帶領彼此，往更深的層次前進，但也別忘了另一半的情緒與感受。

事業（學業）運勢★★★

解析：對於目前的學／事業，會感覺不像以往熱情，下周面對工作與學業，都將感到些許的無奈，會有異動的想法出現。

金錢運勢★★

解析：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟的壓力。

金牛座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：20

整體運勢★★★★★

解析：歡愉及慶祝的氣氛，將在下周圍繞著金牛朋友的生活，長久以來的努力，也有望在下周開花結果，如果有面對阻礙或瓶頸的朋友，下周也許能減輕許多，奧斯建議下周好好享受這樣的氣氛，緩一下自己的步伐，才會是最佳選擇。

愛情運勢★★★★

解析：彼此在感情中的狀況更加良好，雙方樂於溝通與分享，也讓感情順利許多，單身的朋友下周桃花運不錯，或許有機會出現不錯的對象，另外有伴的朋友，要適時拒絕外來的誘惑會比較好。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面有成功的徵兆，甚至會出現為公司立功的好機會，奧斯提醒下周在學／事業方面多加努力，成功將會隨之而來，要好好把握機會，自有公司的朋友，下周業務及訂單也有增加的狀況存在，

金錢運勢★★★

解析：偏財運優於正財運，或許朋友之間，會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友透露投資的訊息，也可以參考一下。

雙子座

開運顏色：黃色

幸運數字：77

整體運勢★★★

解析：下周雙子朋友煩惱增加許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況，也讓自己在下周顯得煩躁許多，情緒起伏勢必存在，所以奧斯建議，下周在面對這些惱人的狀況時，要適時的換個想法，或許能學到不少經驗，另外由於下周出現的狀況，都是對未來影響甚多的，所以能解決的要盡快解決喔！

愛情運勢★★★★

解析：過往遇到的狀況或經驗，將在下周重新浮現，導致面對另一半時，會顯得不耐煩，而好處為雙方都有意願，好好解決問題，所以會是個不錯的感情周期。

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學／事業方面，以前不想處理的事情或問題，終於肯在下周好好的解決，工作上，也有貴人的出現，讓你好好學習，所以要好好把握機會。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都還不錯，但都守不住財富，奧斯建議真想守財的話，下周要注意不必要的開銷。

巨蟹座

開運顏色：天空藍

幸運數字：53

整體運勢★★★★

解析：安穩、平靜的元素，將充斥在巨蟹朋友下周的生活中，原因來自於過往的熱情，在下周顯得平靜許多，那樣的熱情，將由外在轉入了內心層面，因此若忙碌好一陣子的你，下周將有機會獲得充分的休息，奧斯提醒，要好好把握下周難得的輕鬆。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出，而雙方對於感情的態度，也願意開始調整，讓雙方的感情生活，更加的安定穩固。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，目前的工作以及學業，將會穩定的成長，也會願意在目前的環境中努力，一切都會顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★

解析：偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖然短期內看不到報酬，但若放長遠來看，將有機會為你帶進不錯的收入喔！

獅子座

開運顏色：藍色

幸運數字：90

整體運勢★★★

解析：許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，將存在著失控的可能性，而這樣的狀況，也讓獅子朋友手足無措，面對事情多了不確定感，奧斯建議下周做事情或決定時，要謹慎一點，避免莽撞的行為，以免後續的失控狀況，毀了長久以來的努力。

愛情運勢★★

解析：下周雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半的溝通問題，下周將會重蹈覆轍，奧斯建議下周若有爭執發生，必須多花點心思解決，不要有隨時間就會過去的想法存在。

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，計畫受到阻礙的狀況，將會更加的明顯，可能是規劃已久的事情，在下周意外被打斷，或是穩定的事情，在下周動盪了起來，都需要多加注意。

金錢運勢★★

解析：正偏財運一般，不太有進財的機會，也要避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能喔！

處女座

開運顏色：橘色

幸運數字：56

整體運勢★★★

解析：大環境的不穩定，讓處女的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境，下周將會積極的尋找，讓自己穩定下來的方式，算是個起伏較大的一周。

愛情運勢★★★

解析：看似穩定的感情，似乎存在一些雙方不願面對的問題，而下周將是檢驗這些問題的時刻，要趁勢解決問題喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業，無法有效的堅持，而面對目前的工作內容也感到疲乏。

金錢運勢★★★

解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議保守一點比較好。

天秤座

開運顏色：綠色

幸運數字：62

整體運勢★★★

解析：下周天秤的朋友，對於目前的生活，將有不滿足的想法，也因為這樣，讓你們都願意花更大的精神，去想辦法改變目前的現況，另外需注意下周情緒上的起伏，容易與周遭的人產生爭執，要多加注意喔！

愛情運勢★★

解析：單身的朋友，下周要多注意和另一半的相處，下周可能會有爭執產生，而這樣的爭執也會波及周遭的人，所以奧斯建議，下周與另一半的關係要多加留意，避免自己的情緒影響到另一半喔！

事業（學業）運勢★★

解析：在學／事業方面，容易對環境感到不滿足，與同事之間也有摩擦的可能，甚至對於自己的存在感到懷疑，所以下周將會比較辛苦，不過，這樣的狀況是短暫的，所以別放心上喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運都較為平淡的一周，需要多加留意的是，下周物質欲望的提升，或許會讓財務吃緊。

天蠍座

開運顏色：銀色

幸運數字：88

整體運勢★★★★★

解析：下周天蠍的朋友，將是個理性思考的一周，並且充滿成功的可能性，如果一直以來有煩惱存在，下周將會出現轉機，對於事情的掌控度也提高許多，讓你做事輕鬆許多，會是個有氣勢的一周。

愛情運勢★★★★★

解析：長久以來對愛情的努力，將在下周開花結果，雙方的溝通，也在下周開啟了良好的連鎖反應，雙方的心靈將有更大的共鳴。單身的朋友，下周有機會出現桃花，而桃花來自於職場，要好好注意！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，下周將是突飛猛進的一周，努力的結果，將在下周兌現成果，而手邊的工作，也將進入穩定的開始。若對於現況不滿足的朋友，下周也將獲得改善。

金錢運勢★★★★

解析：正財運相當好的一周，在工作上獲得的金錢回報將有望讓你感到滿足。

射手座

開運顏色：白色

幸運數字：86

整體運勢★★

解析：下周射手的朋友，稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物，都有提不起勁的感覺，也因為這樣，造成事情的思考不夠周全，奧斯會建議，下周面對事情時，要多思考一下，避免有錯誤的決定產生。

愛情運勢★★★

解析：下周彼此的關係暫緩，對於情感中的熱情有些微的消退，因此有被動的暗示存在，奧斯建議下周面對愛情可以再主動一點。

事業（學業）運勢★★

解析：下周學／事業方面，會有些許的適應不良，面對目前的工作，也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況喔！

金錢運勢★★★

解析：下周情緒的波動，連帶影響財運方面的支出，要避免一時的衝動，而花大錢喔！

魔羯座

開運顏色：褐色

幸運數字：16

整體運勢★★★

解析：受到束縛的感覺，將讓魔羯朋友的生活多了不平靜，不過往好處想，是因為自己的企圖心一直都在，因此才有下周汲汲營營的生活，奧斯建議下周對環境或生活感到不安或不滿意時，可以多花點心思想想，是否該突破目前的生活喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於情感的需求度增加，不斷尋找新的刺激，來增添生活的色彩，另外目前情感穩定的朋友，奧斯建議可以安排出遊，方能激起雙方感情的浪花喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周在學／事業方面，不願安逸在目前的生活當中，變動的狀況，將出現在下周的生活中，這種狀況讓你有更大的企圖心想要突破，奧斯建議要好好把握。

金錢運勢★★★★

解析：正財運優於偏財運，可以多花心思在本業上，而強大的企圖心，將帶進許多錢財。

水瓶座

開運顏色：灰色

幸運數字：37

整體運勢★★

解析：下周會是水瓶朋友信心消退的一周，面對事情的掌握度也開始下降，而且自信消退，連帶產生對自我的疑慮，進而影響了工作，奧斯建議下周在面對事情時，要再堅定一些，不然就會空忙一場。

愛情運勢★★★

解析：雙方的溝通將會下降許多，並且連帶信任感的下降，導致事情放在心裡不願提出來，最後卻變成爭執，奧斯建議下周要適時的將想法提出來，別一個人悶在心裡，不然對事情是沒有幫助的喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：面對工作及學業有許多的想法，但都無法付諸行動，漸漸的讓自己變得混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，將一堆想法往腦裡塞，可是會累死自己的喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運都不是很理想，甚至有小破財的可能，尤其是投資方面，要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

雙魚座

開運顏色：紫色

幸運數字：08

整體運勢★★★★

解析：下周對於成功的渴望增強許多，讓雙魚座的朋友，下周的行動力高上許多，對於目前的狀況感到滿足，而且手邊的事情，都當在掌握之中，這些都讓自己下周都安心許多，算是平穩發展的一周。

愛情運勢★★★★

解析：下周雙方對於感情的共識度提高，也願意為這段感情付出，並且互相認同雙方的想法與觀念。另外，不管單身或有伴的朋友，奧斯建議下周周末，可以安排簡單的小旅行，將會有意想不到的事情發生喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，下周渴望有新目標出現，好讓你有向前衝的機會，因此奧斯建議，下周在工作上，要適時的休息，可別讓自己累過頭。

金錢運勢★★

解析：要小心有散財的可能性，下周保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有貪小便宜的念頭。

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