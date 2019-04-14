fb ig video ETtoday search mobile

奧斯塔羅12星座一周運勢0415-0421　天蠍職場桃花開、雙魚看緊自己的荷包

> >

▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

20190415-0421奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！學／事業方面，目前的工作以及學業，將會穩定的成長，也會願意在目前的環境中努力，一切都會顯得平穩許多。

TOP2：天蠍座愛情運最旺！長久以來對愛情的努力，將在下周開花結果，雙方的溝通，也在下周開啟了良好的連鎖反應，雙方的心靈將有更大的共鳴。單身的朋友下周有機會出現桃花，而桃花來自於職場，要好好注意！

TOP3：魔羯座金錢運最旺！正財運優於偏財運，可多花心思在本業上，強大的企圖心將帶進許多錢財。

本周需注意星座

1.天秤座事業運需要留意：在學／事業方面，容易對環境感到不滿足，和同事之間也有摩擦的可能性，甚至對於自己的存在感到懷疑，所以下周會比較辛苦，不過這樣的狀況是短暫的，所以別在放心上，時間到了就會過去的。

2.獅子座愛情運需要留意：下周雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半的溝通問題，下周將會重蹈覆轍，奧斯建議下周若有爭執發生，必須多花點心思解決，不要有隨時間就會過去的想法存在。

3.牡羊座金錢運需要留意：正偏財運不佳的一周，要避免不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟的壓力。

牡羊座

開運顏色：橄欖綠
幸運數字：40

整體運勢★★
解析：牡羊座的朋友，下周將是停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力，都會不堪負荷，逐漸從壓力轉往外在的情緒與行動，會讓你備感無力，奧斯建議下周適時的休息，重新調整一下，對目前的狀況會比較好。

愛情運勢★★★
解析：感情中的問題在下周浮現，使雙方都對愛情感到無力，是個調整步伐的一周。藉由溝通或許能帶領彼此，往更深的層次前進，但也別忘了另一半的情緒與感受。

事業（學業）運勢★★★
解析：對於目前的學／事業，會感覺不像以往熱情，下周面對工作與學業，都將感到些許的無奈，會有異動的想法出現。

金錢運勢★★
解析：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟的壓力。

金牛座

開運顏色：粉紅色
幸運數字：20

整體運勢★★★★★
解析：歡愉及慶祝的氣氛，將在下周圍繞著金牛朋友的生活，長久以來的努力，也有望在下周開花結果，如果有面對阻礙或瓶頸的朋友，下周也許能減輕許多，奧斯建議下周好好享受這樣的氣氛，緩一下自己的步伐，才會是最佳選擇。

愛情運勢★★★★
解析：彼此在感情中的狀況更加良好，雙方樂於溝通與分享，也讓感情順利許多，單身的朋友下周桃花運不錯，或許有機會出現不錯的對象，另外有伴的朋友，要適時拒絕外來的誘惑會比較好。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面有成功的徵兆，甚至會出現為公司立功的好機會，奧斯提醒下周在學／事業方面多加努力，成功將會隨之而來，要好好把握機會，自有公司的朋友，下周業務及訂單也有增加的狀況存在，

金錢運勢★★★
解析：偏財運優於正財運，或許朋友之間，會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友透露投資的訊息，也可以參考一下。

雙子座

開運顏色：黃色
幸運數字：77

整體運勢★★★
解析：下周雙子朋友煩惱增加許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況，也讓自己在下周顯得煩躁許多，情緒起伏勢必存在，所以奧斯建議，下周在面對這些惱人的狀況時，要適時的換個想法，或許能學到不少經驗，另外由於下周出現的狀況，都是對未來影響甚多的，所以能解決的要盡快解決喔！

愛情運勢★★★★
解析：過往遇到的狀況或經驗，將在下周重新浮現，導致面對另一半時，會顯得不耐煩，而好處為雙方都有意願，好好解決問題，所以會是個不錯的感情周期。

事業（學業）運勢★★★★
解析：在學／事業方面，以前不想處理的事情或問題，終於肯在下周好好的解決，工作上，也有貴人的出現，讓你好好學習，所以要好好把握機會。

金錢運勢★★★           
解析：正偏財運都還不錯，但都守不住財富，奧斯建議真想守財的話，下周要注意不必要的開銷。

巨蟹座

開運顏色：天空藍
幸運數字：53

整體運勢★★★★
解析：安穩、平靜的元素，將充斥在巨蟹朋友下周的生活中，原因來自於過往的熱情，在下周顯得平靜許多，那樣的熱情，將由外在轉入了內心層面，因此若忙碌好一陣子的你，下周將有機會獲得充分的休息，奧斯提醒，要好好把握下周難得的輕鬆。

愛情運勢★★★★★
解析：雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出，而雙方對於感情的態度，也願意開始調整，讓雙方的感情生活，更加的安定穩固。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，目前的工作以及學業，將會穩定的成長，也會願意在目前的環境中努力，一切都會顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★
解析：偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖然短期內看不到報酬，但若放長遠來看，將有機會為你帶進不錯的收入喔！

獅子座

開運顏色：藍色
幸運數字：90

整體運勢★★★
解析：許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，將存在著失控的可能性，而這樣的狀況，也讓獅子朋友手足無措，面對事情多了不確定感，奧斯建議下周做事情或決定時，要謹慎一點，避免莽撞的行為，以免後續的失控狀況，毀了長久以來的努力。

愛情運勢★★
解析：下周雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半的溝通問題，下周將會重蹈覆轍，奧斯建議下周若有爭執發生，必須多花點心思解決，不要有隨時間就會過去的想法存在。

事業（學業）運勢★★★
解析：在學／事業方面，計畫受到阻礙的狀況，將會更加的明顯，可能是規劃已久的事情，在下周意外被打斷，或是穩定的事情，在下周動盪了起來，都需要多加注意。

金錢運勢★★
解析：正偏財運一般，不太有進財的機會，也要避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能喔！

處女座

開運顏色：橘色
幸運數字：56

整體運勢★★★
解析：大環境的不穩定，讓處女的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境，下周將會積極的尋找，讓自己穩定下來的方式，算是個起伏較大的一周。

愛情運勢★★★
解析：看似穩定的感情，似乎存在一些雙方不願面對的問題，而下周將是檢驗這些問題的時刻，要趁勢解決問題喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業，無法有效的堅持，而面對目前的工作內容也感到疲乏。

金錢運勢★★★
解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議保守一點比較好。

天秤座

開運顏色：綠色
幸運數字：62

整體運勢★★★
解析：下周天秤的朋友，對於目前的生活，將有不滿足的想法，也因為這樣，讓你們都願意花更大的精神，去想辦法改變目前的現況，另外需注意下周情緒上的起伏，容易與周遭的人產生爭執，要多加注意喔！

愛情運勢★★
解析：單身的朋友，下周要多注意和另一半的相處，下周可能會有爭執產生，而這樣的爭執也會波及周遭的人，所以奧斯建議，下周與另一半的關係要多加留意，避免自己的情緒影響到另一半喔！

事業（學業）運勢★★
解析：在學／事業方面，容易對環境感到不滿足，與同事之間也有摩擦的可能，甚至對於自己的存在感到懷疑，所以下周將會比較辛苦，不過，這樣的狀況是短暫的，所以別放心上喔！

金錢運勢★★
解析：正偏財運都較為平淡的一周，需要多加留意的是，下周物質欲望的提升，或許會讓財務吃緊。

天蠍座

開運顏色：銀色
幸運數字：88

整體運勢★★★★★
解析：下周天蠍的朋友，將是個理性思考的一周，並且充滿成功的可能性，如果一直以來有煩惱存在，下周將會出現轉機，對於事情的掌控度也提高許多，讓你做事輕鬆許多，會是個有氣勢的一周。

愛情運勢★★★★★
解析：長久以來對愛情的努力，將在下周開花結果，雙方的溝通，也在下周開啟了良好的連鎖反應，雙方的心靈將有更大的共鳴。單身的朋友，下周有機會出現桃花，而桃花來自於職場，要好好注意！

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，下周將是突飛猛進的一周，努力的結果，將在下周兌現成果，而手邊的工作，也將進入穩定的開始。若對於現況不滿足的朋友，下周也將獲得改善。

金錢運勢★★★★
解析：正財運相當好的一周，在工作上獲得的金錢回報將有望讓你感到滿足。

射手座

開運顏色：白色
幸運數字：86

整體運勢★★
解析：下周射手的朋友，稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物，都有提不起勁的感覺，也因為這樣，造成事情的思考不夠周全，奧斯會建議，下周面對事情時，要多思考一下，避免有錯誤的決定產生。

愛情運勢★★★
解析：下周彼此的關係暫緩，對於情感中的熱情有些微的消退，因此有被動的暗示存在，奧斯建議下周面對愛情可以再主動一點。

事業（學業）運勢★★
解析：下周學／事業方面，會有些許的適應不良，面對目前的工作，也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況喔！

金錢運勢★★★
解析：下周情緒的波動，連帶影響財運方面的支出，要避免一時的衝動，而花大錢喔！

魔羯座

開運顏色：褐色
幸運數字：16

整體運勢★★★
解析：受到束縛的感覺，將讓魔羯朋友的生活多了不平靜，不過往好處想，是因為自己的企圖心一直都在，因此才有下周汲汲營營的生活，奧斯建議下周對環境或生活感到不安或不滿意時，可以多花點心思想想，是否該突破目前的生活喔！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於情感的需求度增加，不斷尋找新的刺激，來增添生活的色彩，另外目前情感穩定的朋友，奧斯建議可以安排出遊，方能激起雙方感情的浪花喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周在學／事業方面，不願安逸在目前的生活當中，變動的狀況，將出現在下周的生活中，這種狀況讓你有更大的企圖心想要突破，奧斯建議要好好把握。

金錢運勢★★★★
解析：正財運優於偏財運，可以多花心思在本業上，而強大的企圖心，將帶進許多錢財。

水瓶座

開運顏色：灰色
幸運數字：37

整體運勢★★
解析：下周會是水瓶朋友信心消退的一周，面對事情的掌握度也開始下降，而且自信消退，連帶產生對自我的疑慮，進而影響了工作，奧斯建議下周在面對事情時，要再堅定一些，不然就會空忙一場。

愛情運勢★★★
解析：雙方的溝通將會下降許多，並且連帶信任感的下降，導致事情放在心裡不願提出來，最後卻變成爭執，奧斯建議下周要適時的將想法提出來，別一個人悶在心裡，不然對事情是沒有幫助的喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：面對工作及學業有許多的想法，但都無法付諸行動，漸漸的讓自己變得混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，將一堆想法往腦裡塞，可是會累死自己的喔！

金錢運勢★★
解析：正偏財運都不是很理想，甚至有小破財的可能，尤其是投資方面，要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

雙魚座

開運顏色：紫色
幸運數字：08

整體運勢★★★★
解析：下周對於成功的渴望增強許多，讓雙魚座的朋友，下周的行動力高上許多，對於目前的狀況感到滿足，而且手邊的事情，都當在掌握之中，這些都讓自己下周都安心許多，算是平穩發展的一周。

愛情運勢★★★★
解析：下周雙方對於感情的共識度提高，也願意為這段感情付出，並且互相認同雙方的想法與觀念。另外，不管單身或有伴的朋友，奧斯建議下周周末，可以安排簡單的小旅行，將會有意想不到的事情發生喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，下周渴望有新目標出現，好讓你有向前衝的機會，因此奧斯建議，下周在工作上，要適時的休息，可別讓自己累過頭。

金錢運勢★★
解析：要小心有散財的可能性，下周保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有貪小便宜的念頭。

▶請點我FB：奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 12星座, 一周運勢
fashion.net

熱門文章

周湯豪首穿「湯豪橘」西裝潮翻！　曝最大挑戰：瘦不下來

GUCCI傢俱店開張啦！美人魚「貝殼沙發」超夢幻

父母斷金援　李晶晶存半年薪敗《慾望城市》美鞋

48歲花美男車勝元自誇帥　戴千萬元De Beers胸針助威

卡地亞珠寶帶刺又細緻　滿足雙面女郎

日本爆紅的「3秒唇膏」單手滑蓋超便利，顏色神美直逼專櫃

33年前設計重出江湖！TOMMY HILFIGERＸ可口可樂太俏皮

切出美鑽是豪賭！GRAFF秀史上最大302克拉正方祖母綠形鑽石

打開化妝包／席惟倫鼻頭偷偷打亮、棉花棒是急救好物

「時尚小胖」Alber Elbaz親筆手繪　與TOD'S合作重出江湖

ET Fashion

推薦閱讀

感情變淡了？4方法讓你們再次墜入愛河　吵架試用小紙條合好

影／5星座錯把「曖昧」當「交往」　雙魚座窒息的付出斬桃花

影／好市多保養品才是王道！網友狂推「4大必囤神物」　神奇香皂用過就回不去

700萬網友喊讚的「7天豆漿減肥法」　正確飲用能變大瘦子 幸福肥真的存在！研究：感情好的情侶平均會變胖5.8公斤 北台灣最大！4千坪八景島水族館　2020年華泰名品城開幕 兩性專家表示　除了性之外，其實有5個「情人會劈腿的真正理由」 影／手機永遠靜音「超難找」的4大星座！巨蟹靠緣份、水瓶懶得接電話 5個刺青部位讓男生魅力噴發　GD、小賈斯汀都愛刺這裡 健身教練：「3個動作」甩腰間肥肉，在家也能做

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面