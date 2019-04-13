抓住《與惡》賈靜雯造型精髓　挑對襯衫當時髦OL

▲條紋藍襯衫是正式與休閒場合都好搭的單品。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

夯劇《我們與惡的距離》飾演新聞台副總監宋喬安的賈靜雯演技備受好評，劇中的時尚「衣Q」也受到女性觀眾青睞，可惜她劇中的服裝多為去年款式，無法複製一模一樣的穿搭，但其實發揮巧思，抓住搭配的精髓，在當季的春夏服裝依然能找到相似單品，法國服飾品牌KOOKAÏ正是許多OL的心頭好。

▲賈靜雯在《我們與惡的距離》的穿搭受好評。（圖／翻攝《我們與惡的距離》臉書）

1. 造型襯衫

賈靜雯在《我們與惡的距離》的職場造型，多以襯衫搭配九分褲呈現，但襯衫不是單調的素面設計，而是在領口、袖口有些裝飾，增添柔美。KOOKAÏ本季即推出垂墜感的白襯衫，V領領口的細帶隨意打個結，充滿女人味。

▲垂墜感的白襯衫在V領領口的細帶隨意打個結充滿女人味（上），亮色的荷葉高領襯衫搭丹寧褲很搶眼。

黑與白雖是職場穿搭不會出錯的安全牌，但偶爾仍可試試亮色或圖騰襯衫，予人耳目一新的感受，KOOKAÏ主打荷葉高領的黃色襯衫與男孩感的線條藍襯衫，搭配西裝褲或鉛筆裙適合上班look，休閒時換上牛仔褲也很時髦，屬於高CP值單品。

▲剪裁俐落的格紋套裝顯得年輕活潑。

2. 正式套裝

賈靜雯在劇中即以剪裁合宜套裝搭配軟質襯衫，最能展現氣勢。KOOKAÏ旗下Metropolis Art系列主打威爾斯格紋套裝，經典的西裝外套與直筒褲躍上細緻格紋，更顯年輕活潑，抑或稍長版的格紋西裝外套，搭配丹寧褲也充滿朝氣。

▲長版格紋外套配丹寧褲充滿朝氣。

3. 浪漫單品

上班不只有嚴肅的套裝，周五換上波希米亞風情的服裝，心情也跟著好起來，例如花草印花雪紡長洋裝、荷葉邊裝飾短裙配上大豆米針織衫、榛果棕小羊麂皮短褲搭寬鬆剪裁的襯衫，都能展現自在愜意風格。

▲換上波希米亞風格的印花雪紡長洋裝迎接周末吧！