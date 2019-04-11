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切出美鑽是豪賭！　GRAFF秀史上最大正方祖母綠形鑽石

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▲▼GRAFF。（圖／品牌提供）

▲GRAFF呈現302.37克拉、世上最大的正方形祖母綠形切割鑽石「The Graff Lesedi La Rona」。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

英國珠寶商GRAFF上個月才宣布以超過2億7000萬元台幣買下13.33克拉粉紅鑽石原石，並取名為「The Graff Lesotho Pink」鑽石，刷新非洲賴索托Letseng礦場鑽石每克拉售價的世界紀錄，今再呈現重達302.37克拉、世上最大、擁有頂級D色的正方形祖母綠形切割鑽石「The Graff Lesedi La Rona」。

▲▼GRAFF。（圖／品牌提供）

▲「The Graff Lesedi La Rona」鑽石顏色是頂級的D色。

GRAFF的珠設計寶以驚人大克拉頂級寶石著稱，品牌創辦人兼主席的勞倫斯‧格拉夫（Laurence Graff）對於巨鑽懷抱無比熱情，自豪曾經手的傳奇名鑽比任何珠寶商都多，此次發表經美國寶石學院鑑定史上最巨型頂級色澤和淨度的「The Graff Lesedi La Rona」，歷經18個月的研究、切割和打磨而成。

▲▼GRAFF。（圖／品牌提供）

▲品牌創辦人兼主席的勞倫斯‧格拉夫仔細研究原石。

這顆將在名鑽歷史留下一筆的美鑽，源自勞倫斯•格拉夫2017年在博茨瓦納盧卡拉卡倫溫礦場購入的1,109克拉鑽石原石，是歷史上第二大。他的團隊原本預期此原石無法切出超過300克拉的美鑽，但他堅持特別製作大型掃描器，並研發出能配合這顆原石的全新成像軟件，得以深入探測原石，標示內部的瑕疵，然後決定能獲得最大與最高淨度鑽石的切割方式。

▲▼GRAFF。（圖／品牌提供）

▲勞倫斯‧格拉夫對於能切出史上最大的正方形祖母綠形切割鑽石相當欣喜。

經過長達1年半的琢磨，終於呈現302.37克拉的世上最大正方形祖母綠切割鑽石，取名為「Lesedi La Rona」，在博茨瓦納語言中代表「我們的光」。而出自相同原石，GRAFF切出重量從不足1克拉至超過26克拉等共66顆美鑽。

▲▼GRAFF。（圖／品牌提供）

▲GRAFF上個月才宣布以超過2億7000萬元台幣買下13.33克拉「The Graff Lesotho Pink」粉紅鑽。

關鍵字：

GRAFF, 巨鑽
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