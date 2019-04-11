父母斷金援　李晶晶存半年薪敗《慾望城市》美鞋　　

▲李晶晶認為Manolo Blahnik鞋的比例、平衡都完美。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

以《慾望城市》（Sex and the City）走紅的名鞋品牌MANOLO BLAHNIK，今於微風南山專門店舉辦春夏發表會，由名媛李晶晶示範最新高跟鞋，曾在美國Nine West與Guess擔任鞋子部門設計總監的她，是鞋子行家，她讚MANOLO BLAHNIK鞋子的比例與平衡都完美，透露：「我存了6個月的薪水才買了人生第一雙。」

▲李晶晶分享她與Manolo Blahnik美鞋的緣分。（圖／品牌提供，以下同）

李晶晶回憶，當年決定留在紐約發展，父母斷了金援，她也爭氣地當上Nine West與Guess擔任鞋子部門設計總監，為了瞭解各鞋款品牌差異，同時也迷上MANOLO BLAHNIK鞋款，她存6個月薪水才買下第一雙MANOLO BLAHNIK的瑪麗珍鞋，至今仍是她會穿的愛鞋之一，「存了好久，因為在紐約連吃一片比薩都覺得好貴！」

▲經典Hangisi高跟鞋推出白色蕾絲款（上）44,800元，紅色款42,800元。

她以專業眼光評鑑MANOLO BLAHNIK，認為是數美感與舒適度兼具的品牌，已收藏多款鞋履，當中她最喜歡已問世10年的經典設計Hangisi高跟鞋，今年春夏除了有紅、藍款式，還推出白色蕾絲款式。

▲搭配建築線條鞋跟的紅色漆皮鑲邊的圓點CCIOLO 鞋34,800元。

設計師Blahnik今年春夏從藝術、建築、藝術領域獲得啟發，最突出的設計是受雕塑家Constantin Brancusi啟發的雕塑感鞋跟，將兩個不同模具組合起來的特殊鞋跟，搭配水鑽方扣鞋、紅色漆皮鑲邊圓點鞋都毫不違和。

▲從設計師最喜愛的植物龍舌蘭發想的AGAVRIA 高跟涼鞋34,800元。

巴黎時尚與凡爾賽的華麗元素，也是設計師的靈感來源，李晶晶所穿的高跟鞋即覆上華美蕾絲，抑或為鞋款點綴甜美蝴蝶結，女人味十足。

▲靈感來自凡爾賽的GERONTIUSHI高跟鞋（上）45,800元，蝴蝶結DRAUGALA 鞋34,800元。