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亮･珠寶／蕭邦滑動鑽石紅了40年　原創竟是男錶！

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▲▼ Chopard蕭邦 。（圖／品牌提供）

▲金喜善佩戴蕭邦Happy Hearts珠寶與Happy Diamonds珠寶錶入鏡。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提到瑞士鐘錶珠寶名家蕭邦（Chopard），第一聯想一定是錶面或珠寶墜子上有滑動鑽石的Happy Diamonds系列，此經典已熱賣超過40年，幾乎是品牌貴客必定收藏的系列，連南韓貴婦女星代表金喜善也被收服，戴上最受女性顧客歡迎的Happy Hearts心形珠寶。

▲▼ Chopard蕭邦 。（圖／品牌提供）

▲身著套裝的金喜善搭配Happy Hearts珠寶與Happy Sport Oval腕錶，剛柔並濟。

Happy Diamonds系列的第一件作品其實是腕錶，而且是一只男錶！1976年蕭邦設計師Ronald Kurowski在黑森林散步時，被陽光照射於瀑布所產生的美景迷住，想在腕錶上呈現水滴映射太陽光芒的奇幻景象，因此選擇在兩層藍寶石玻璃間置入鑽石，推出縞瑪瑙面盤的Happy Diamonds方形男錶，一推出就獲得巴登巴登金玫瑰大獎（Rose d’Or de Baden Baden）肯定，並在上市第一年賣出一萬只錶。

▲▼ Chopard蕭邦 。（圖／品牌提供）

▲Happy Diamonds系列第一件作品其實是一只男錶。

現任蕭邦聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele見證首款Happy Diamonds腕錶時，稱讚：「自由自在滑動的鑽石是最快樂的。」1979年後推出珠寶錶，接著在1993年推出中性的Happy Sport、2002年推出Happy Fish、2003年Happy Spirit等有滑動鑽石、小魚等設計的錶款。

▲▼ Chopard蕭邦 。（圖／品牌提供）

▲2002年推出面盤有滑動小魚的Happy Fish腕錶令人印象深刻。

真正跨足珠寶設計是在1985年，熱愛珠寶設計的Caroline Scheufele為自己創作小丑珠寶，小丑腹部有滑動鑽石和彩色寶石，僅作為她個人收藏，未料引起社交圈的轟動，因此延伸出許多珠寶款式，包括大象、瓢蟲、泰迪熊等造型，以及人氣歷久不衰的心型珠寶。

▲▼ Chopard蕭邦 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chopard蕭邦 。（圖／品牌提供）

▲1985年創作的滑動寶石小丑珠寶（上），泰迪熊鍊墜可愛極了。

2015年蕭邦正式為心形設計推出獨立的Happy Hearts系列，並追隨時尚潮流，推出可多層次疊戴的長與短項鍊、手環、戒指與耳環，且增添更多繽紛色彩，於心形造型鑲嵌綠松石、珊瑚、縞瑪瑙或珍珠母貝等，配上在圈裡滑呀滑的小鑽石，讓佩戴珠寶不僅美麗，也多了樂趣，就像設計初衷—自由自在最快樂。

▲▼ Chopard蕭邦 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chopard蕭邦 。（圖／品牌提供）

▲1994年創作的Happy Diamonds心形鍊墜（上），近期Happy Hearts系列推出鑲嵌不同寶石的手環。

關鍵字：

蕭邦, Chopard, Happy Diamonds, Happy Hearts
fashion.net

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