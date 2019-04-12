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崔始源新劇《各位國民》帥到爆！第一集就喇舌還直接結婚

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由剛剛訪台的南韓男神 Super Junior 崔始源搭檔女星李宥英、金玟廷演出的韓劇《各位國民》從 4 月 1 日起正式開播了！崔始源在劇中飾演詐欺犯與飾演警察的李宥英結婚，有趣的是，兩人在結婚時居然都不知道彼此的真實身份！

男、女主角崔始源、李宥英一同為新劇做宣傳，兩人在《各位國民》第一集就互相看對眼，動作超快的接著結婚，原以為會充滿浪漫生活，但唯一的浪漫就只有那一分鐘，其他都是在描述著詐欺騙局以及始源如何參加國會議員競選的過程，女主角現場大劇透也惹笑大家。

▲崔始源。（圖／翻攝自IG）

提到兩人飾演夫妻，始源笑著表示，自己最怕女生問的問題是「肚子好餓呦，要吃什麼？」、「都可以呀？」或是說「吃你想吃的就好？」他笑說：「這是最困難的問題，可能也是所有男生最怕的問題。」

▲崔始源。（圖／翻攝自IG）

韓劇《各位國民》於昨（1 日）首播收視表現亮眼，首播就衝上韓網熱搜關鍵字第一，更打破韓劇八集定律，劇情一開始就灑糖不斷，崔始源、李宥英光吻戲就超過 3 場，還一起看球賽結果變喇舌，兩人分分鐘都上演火辣的情侶親密戲，吊足觀眾胃口！

▲崔始源。（圖／翻攝自IG）

▲崔始源。（圖／翻攝自IG）

《各位國民》描述楊正國（崔始源 飾演）從小就是詐騙高手，最怕與警察相逢的他，卻遇到了真命天女，同時身為警察的金美英（李宥英 飾演），兩人一同走進了婚姻殿堂，卻不知道彼此的身份，同時間，放高利貸業者樸厚子（金玟廷 飾演）也抓住楊正國的弱點，藉此想獲得自己的利益，各懷鬼胎的爆笑大騙局即將展開。

《各位國民》每週二、三上午 10 點 LINE TV 跟播南韓。

文／柯夢波丹　圖／LINE TV、IG@kdramakorean_indo

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 崔始源, 韓劇, 南韓, 男神, 各位國民, Super Junior
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