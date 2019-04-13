日本「掌上印表機」超可愛！繪製你的專屬圖案、連衣服鞋子都能印

編輯／Ann 圖／翻攝自理光產品官網

喜歡記錄手帳或是收集印章的粉絲們有福了，日本理光（RICOH）推出一款掌上型印表機，小巧可愛的尺寸，無論走到哪裡，都可以印製個性化商品，讓生活更可愛！

掌上型印表機RICOH Handy Printer就像是縮小版的印表機，重量僅僅315克，一手就能掌控。共推出三色，白色、灰色以及暗紅色。

操作方式也相當簡單，只要下載官方app再連接手機，輸入想要印製的內容，就能完成操作，不過目前僅支援安卓系統，果粉還需耐心等候。另外機器支援600x600dpi分辨率，可連續使用兩小時，所以攜帶出門也不用擔心沒電。

接著印製方式分別為滾動模式與滑動模式，滾動操作適合小範圍印製，像是信封文字、姓名圖案、標誌等。而滑動操作則是提供民眾印製較大的作品（圖像尺寸最大支援182×127mm），就需要慢慢滑動印製，當然也需要一定的技巧，才能印好印滿。不過就算印製失敗，也是一種療癒的體驗呢。

而且掌上型印表機獨特的地方就在於，不限於紙質產品，哪怕想要印在鞋子、衣服或是特定物品上，都能輕鬆打造屬於你的圖案，將原本普通的物品，變得可愛生動，而且絕對是獨一無二的呢。

掌上型印表機目前暫定在4月17日於日本發售，機身售價約台幣NT$14,445（隨附墨水匣），而墨水單賣約台幣NT$1,400，請感興趣的粉絲們多加留意。

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