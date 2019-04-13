fb ig video ETtoday search mobile

日本「掌上印表機」超可愛！繪製你的專屬圖案、連衣服鞋子都能印

> >

編輯／Ann 圖／翻攝自理光產品官網

喜歡記錄手帳或是收集印章的粉絲們有福了，日本理光（RICOH）推出一款掌上型印表機，小巧可愛的尺寸，無論走到哪裡，都可以印製個性化商品，讓生活更可愛！

掌上型印表機RICOH Handy Printer就像是縮小版的印表機，重量僅僅315克，一手就能掌控。共推出三色，白色、灰色以及暗紅色。

操作方式也相當簡單，只要下載官方app再連接手機，輸入想要印製的內容，就能完成操作，不過目前僅支援安卓系統，果粉還需耐心等候。另外機器支援600x600dpi分辨率，可連續使用兩小時，所以攜帶出門也不用擔心沒電。

▲印表機。（圖／產品官網）

▲印表機。（圖／產品官網）

接著印製方式分別為滾動模式與滑動模式，滾動操作適合小範圍印製，像是信封文字、姓名圖案、標誌等。而滑動操作則是提供民眾印製較大的作品（圖像尺寸最大支援182×127mm），就需要慢慢滑動印製，當然也需要一定的技巧，才能印好印滿。不過就算印製失敗，也是一種療癒的體驗呢。

▲印表機。（圖／產品官網）

▲印表機。（圖／產品官網）

▲印表機。（圖／產品官網）

▲印表機。（圖／產品官網）

而且掌上型印表機獨特的地方就在於，不限於紙質產品，哪怕想要印在鞋子、衣服或是特定物品上，都能輕鬆打造屬於你的圖案，將原本普通的物品，變得可愛生動，而且絕對是獨一無二的呢。

▲印表機。（圖／產品官網）

▲印表機。（圖／產品官網）

▲印表機。（圖／產品官網）

掌上型印表機目前暫定在4月17日於日本發售，機身售價約台幣NT$14,445（隨附墨水匣），而墨水單賣約台幣NT$1,400，請感興趣的粉絲們多加留意。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

日本, 理光, 掌上型印表機, 產品, 手賬, 可愛
fashion.net

熱門文章

周湯豪首穿「湯豪橘」西裝潮翻！　曝最大挑戰：瘦不下來

GUCCI傢俱店開張啦！美人魚「貝殼沙發」超夢幻

父母斷金援　李晶晶存半年薪敗《慾望城市》美鞋

48歲花美男車勝元自誇帥　戴千萬元De Beers胸針助威

卡地亞珠寶帶刺又細緻　滿足雙面女郎

日本爆紅的「3秒唇膏」單手滑蓋超便利，顏色神美直逼專櫃

33年前設計重出江湖！TOMMY HILFIGERＸ可口可樂太俏皮

切出美鑽是豪賭！GRAFF秀史上最大302克拉正方祖母綠形鑽石

打開化妝包／席惟倫鼻頭偷偷打亮、棉花棒是急救好物

「時尚小胖」Alber Elbaz親筆手繪　與TOD'S合作重出江湖

ET Fashion

推薦閱讀

影／5星座錯把「曖昧」當「交往」　雙魚座窒息的付出斬桃花

北台灣最大！4千坪八景島水族館　2020年華泰名品城開幕

影／好市多保養品才是王道！網友狂推「4大必囤神物」　神奇香皂用過就回不去

兩性專家表示　除了性之外，其實有5個「情人會劈腿的真正理由」 影／手機永遠靜音「超難找」的4大星座！巨蟹靠緣份、水瓶懶得接電話 父母斷金援　李晶晶存半年薪敗《慾望城市》美鞋　　 耍廢必備超巨大「懶骨頭沙發」　假日就是要陷在裡面發懶 健身教練：「3個動作」甩腰間肥肉，在家也能做 南韓女神一年狂甩28公斤！5大心得：三餐吃飽、健身不超過半小時 吳謹言「戒指黏膠帶」防止再噴飛　負評一片被批：太做作

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面