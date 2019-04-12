孫芸芸拉開背心賣T恤好害羞　送媽媽這個也臉紅

▲孫芸芸與荷蘭駐巴黎藝術家Pieter Ceizer聯手推出服裝與配件。（影／陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

孫芸芸的飾品品牌YUN YUN SUN繼推出聯名眼鏡後，又找上荷蘭駐巴黎的藝術家Pieter Ceizer合作，設計一系列CEIZER X YUN YUN SUN服裝與配件，今兩人一起出席微風信義快閃店開幕活動，孫芸芸為宣傳左胸上有「福福」字樣的聯名T恤，頻頻做出敞開背心的動作，動作怪到自己都覺得害羞。

▲孫芸芸（左）為宣傳身上的「福福」字樣聯名衣，不斷做出拉開背心的動作。（圖／陳雅韻攝）

她宣傳自家商品的用心無庸置疑，除了自己私藏全系列商品，家人們人人自由挑選，小姑廖曉喬早已穿上「福福」衣替她打廣告，談及是否會送剛生日的媽媽何念慈有「SHIT HAPPENS」字樣的單品，她再度羞紅臉，直喊：「送媽媽『福福』好了！」

▲孫芸芸（右）與藝術家Pieter Ceizer為快閃店開幕造勢。（圖／品牌提供，以下同）

與Pieter Ceizer的合作緣起於巴黎傳奇選品店Colette的一場展覽，孫芸芸初次見到Ceizer創造的100個文字表情圖樣，應用在滑板、貼紙、T恤上，讓曾創作廢話項鍊的她彷彿找到知音，立刻啟動聯名計畫，成為Ceizer首次與亞洲品牌合作、並以中文字創作的系列。

▲CEIZER X YUN YUN SUN水壺（上）單個2,380元，3種聯名圖案的貼布680元。

CEIZER為YUN YUN SUN打造4種獨家圖騰，包括YUN YUN SUN圖案、「福福」、「你閉嘴」及「Shit Happens」（世事難料），運用在T恤、帽T、衛衣、帽子、水壺、貼布與購物袋等，展現幽默逗趣的設計風格。

▲目前最熱賣的單品是「你閉嘴」字樣的白T（上）1580元，「SHIT HAPPENS」字樣的帽T 2880元。