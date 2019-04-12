fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸拉開背心賣T恤好害羞　送媽媽這個也臉紅

> >

▲孫芸芸與荷蘭駐巴黎藝術家Pieter Ceizer聯手推出服裝與配件。（影／陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

孫芸芸的飾品品牌YUN YUN SUN繼推出聯名眼鏡後，又找上荷蘭駐巴黎的藝術家Pieter Ceizer合作，設計一系列CEIZER X YUN YUN SUN服裝與配件，今兩人一起出席微風信義快閃店開幕活動，孫芸芸為宣傳左胸上有「福福」字樣的聯名T恤，頻頻做出敞開背心的動作，動作怪到自己都覺得害羞。

▲▼ 孫芸芸YUN YUN SUN 。（圖／公關照）

▲孫芸芸（左）為宣傳身上的「福福」字樣聯名衣，不斷做出拉開背心的動作。（圖／陳雅韻攝）

她宣傳自家商品的用心無庸置疑，除了自己私藏全系列商品，家人們人人自由挑選，小姑廖曉喬早已穿上「福福」衣替她打廣告，談及是否會送剛生日的媽媽何念慈有「SHIT HAPPENS」字樣的單品，她再度羞紅臉，直喊：「送媽媽『福福』好了！」

▲▼ 孫芸芸YUN YUN SUN 。（圖／公關照）

▲孫芸芸（右）與藝術家Pieter Ceizer為快閃店開幕造勢。（圖／品牌提供，以下同）

與Pieter Ceizer的合作緣起於巴黎傳奇選品店Colette的一場展覽，孫芸芸初次見到Ceizer創造的100個文字表情圖樣，應用在滑板、貼紙、T恤上，讓曾創作廢話項鍊的她彷彿找到知音，立刻啟動聯名計畫，成為Ceizer首次與亞洲品牌合作、並以中文字創作的系列。

▲▼ 孫芸芸YUN YUN SUN 。（圖／公關照）

▲▼ 孫芸芸YUN YUN SUN 。（圖／公關照）

▲CEIZER X YUN YUN SUN水壺（上）單個2,380元，3種聯名圖案的貼布680元。

CEIZER為YUN YUN SUN打造4種獨家圖騰，包括YUN YUN SUN圖案、「福福」、「你閉嘴」及「Shit Happens」（世事難料），運用在T恤、帽T、衛衣、帽子、水壺、貼布與購物袋等，展現幽默逗趣的設計風格。

▲▼ 孫芸芸YUN YUN SUN 。（圖／公關照）

▲▼ 孫芸芸YUN YUN SUN 。（圖／公關照）目前最熱賣的單品是「你閉嘴」字樣的白T（上）1580元，「SHIT HAPPENS」字樣的帽T 2880元。

關鍵字：

孫芸芸, YUN YUN SUN
fashion.net

熱門文章

周湯豪首穿「湯豪橘」西裝潮翻！　曝最大挑戰：瘦不下來

GUCCI傢俱店開張啦！美人魚「貝殼沙發」超夢幻

父母斷金援　李晶晶存半年薪敗《慾望城市》美鞋

48歲花美男車勝元自誇帥　戴千萬元De Beers胸針助威

卡地亞珠寶帶刺又細緻　滿足雙面女郎

日本爆紅的「3秒唇膏」單手滑蓋超便利，顏色神美直逼專櫃

33年前設計重出江湖！TOMMY HILFIGERＸ可口可樂太俏皮

切出美鑽是豪賭！GRAFF秀史上最大302克拉正方祖母綠形鑽石

打開化妝包／席惟倫鼻頭偷偷打亮、棉花棒是急救好物

「時尚小胖」Alber Elbaz親筆手繪　與TOD'S合作重出江湖

ET Fashion

推薦閱讀

父母斷金援　李晶晶存半年薪敗《慾望城市》美鞋　　

切出美鑽是豪賭！　GRAFF秀史上最大302克拉正方祖母綠形鑽石

48歲花美男車勝元自誇帥　戴千萬元De Beers胸針助威

好想要《與惡》賈靜雯的襯衫！　去年款殘念了 戴珠寶轉出好運　伯爵Possession系列添氣質款 車勝元來了！　登台施中年花美男魅力　粉絲握到手超lucky Janet被親子首飾迷倒　洩拚女娃心願 王心凌甩壺鈴練翹臀　靠運動撇臉僵 香奈兒引領疊戴珠寶風潮　菱格紋手環再添新鮮貨 林嘉綺米蘭彩排走秀　想女兒忘了放風滋味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面