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BOUCHERON問號項鍊集合　顫動工藝迷人

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▲▼ BOUCHERON 。（圖／品牌提供）

▲李曉涵（左）展示薄翼花束問號項鍊21,400,000元，邱馨慧佩戴常春藤項鍊6,200,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌BOUCHERON即日起至5月15日在台舉辦高級珠寶巡迴展，歷史逾160年、讓女人盡情享受佩戴樂趣的問號項鍊，無疑是此次展覽的焦點，集合6件自然主題的問號項鍊項鍊，姿態與風格各異，但相同的是傳承古老的Trembleur顫動工藝，珠寶隨著身體的韻律或手的輕撫輕輕顫動，寶石也隨之閃耀，迷人極了。

▲▼ BOUCHERON 。（圖／品牌提供）

▲柔美色調的薄翼花束問號項鍊耗費900小時純手工打造而成，21,400,000元。

話題之作是鑲嵌彩色碧璽、彩色剛玉、粉紅摩根石、綠柱石、石榴石與美鑽的Bouquet d’Ailes薄翼花束問號項鍊，粉嫩的配色展現春日氣息，更令人讚嘆的是工匠精湛的工藝，耗費900小時製作手工打造機關，層層堆疊鑲嵌，展現蝴蝶蜻蜓薄翼輕振的傳神姿態。

▲▼ BOUCHERON 。（圖／品牌提供）

▲運用珍珠母貝詮釋櫻花的櫻花問號項鍊相當雅致，4,280,000元。

問號項鍊不只有華麗大件的作品，也有清新雅致的設計，BOUCHERON首度在台展出日式風格的櫻花問號項鍊，黃K金環圈相接如樹枝的鈦金屬線條，並以珍珠母貝雕刻的花苞與綻放的櫻花。

▲▼ BOUCHERON 。（圖／品牌提供）

▲常春藤項鍊鑲嵌11200顆約526.40克拉的灰色拉長石，在光影下閃動很迷人，6,200,000元

此次珠寶展同時包括招牌的動物系列、Serpent Boheme系列等，也引進不少大克拉數的祖母綠、藍寶石戒指等，從一款Lierre de Paris常春藤項鍊就道盡品牌在選石上的用心，此作品共鑲嵌11200顆重約526.40克拉灰色拉長石，在光影下每顆寶石發出晶瑩閃光，好似在其中鑲嵌小鑽，令人驚喜，與鑲嵌白鑽的常春藤葉片構成一片優雅，著實討喜。

關鍵字：

BOUCHERON, 問號項鍊
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