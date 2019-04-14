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兒童星座手環太可愛！　連大人也想搶

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▲▼ leBebé 。（圖／品牌提供）

▲首愛系列9K金12星座手環，單條2,600元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

義大利情感輕珠寶品牌leBebé剛進軍台灣市場，就被時尚迷眼尖發現專為兒童設計的PRIMEGIOIE首愛系列太可愛了，特別是Zodiac 12星座符號的編織彩繩手環，色彩繽紛且充滿童趣，連大人都想買一條自己戴，偷偷說，纖瘦的成人有機會戴得下！

▲▼ leBebé 。（圖／品牌提供）

▲小肉手戴上金牛座手環可愛極了。

2007年於羅馬創立的leBebé，源自百年金飾工藝家族，從設計到製造都在義大利完成，訴求以母愛主題延伸的情感珠寶，經品牌調查，在義大利每4位媽媽即有1位擁有leBebé的商品。

▲▼ leBebé 。（圖／品牌提供）

▲首愛系列天秤座手環。

首愛系列是leBebé為開啟兒童繽紛世界與想像的珠寶系列，以9K金或18K金打造經典男孩或女孩意象外，還有色彩亮眼的琺瑯彩繪設計，以及受到台灣消費者矚目的12星座符號編織彩繩手環，吸睛之處是每個星座代表圖案不是乖乖牌樣式，而是帶有手繪感的塗鴉風格。

▲▼ leBebé 。（圖／品牌提供）

▲首愛系列雙魚座手環。

不僅小肉手戴上9K金材質的星座手環超級卡哇伊，連外包裝也講究，配備積木造型的小禮盒，送禮自用兩相宜，無怪乎已經有不少成人已心動，趁著周末衝一波試戴，或許有機會戴得下專屬的星座手環。

▲▼ leBebé 。（圖／品牌提供）

▲積木造型外包裝卡哇伊。

關鍵字：

le Bebe, 星座
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