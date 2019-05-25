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設計師忙什麼／吳若羚倫敦辦秀「交作業」　做PPT說服媽媽投資百萬

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▲▼設計師忙什麼／吳若羚Jolin Wu專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣設計師吳若羚，2009年自創同名品牌JOLIN WU。（圖／記者林敬旻攝）

記者張妤瑄／專訪

第一次走進台灣設計師吳若羚（JOLIN WU）位在民生社區內的工作室時，被工作室大量充滿仙氣的紗質夢幻美衣震撼到，輕飄飄的材質、上面五顏六色充滿童趣感的刺繡，在在流露出這位設計師骨子內的浪漫。

闊別幾季後，她回到求學時期的第二家鄉：倫敦辦秀。之後，再次走進她的工作室時，大量丹寧面料，或許結合一些她熱愛的輕紗材質，以往的仙女下凡走入人間。設計上的改變，其實也與吳若羚創業之路不謀而合，從夢幻少女踏入真實世界，逐漸接地氣的她，仍用樂觀美好的視角想像未來。

▲誠品生活AXES五週年。（圖／AXES提供）

▲吳若羚（左）很愛烏干紗這種浪漫材質。（圖／資料照／AXES提供）

服裝設計師的作品會反應出設計者的個性，從大量手工、輕紗材質的仙女裝，就能知道吳若羚的個性浪漫，性格仔細又有毅力，且很有自己的一套堅持，還有一點瘋狂。這或許跟從小媽媽給她的環境有關，她坦言「她一路走來陪在我身邊、支持我，鼓勵我，做很多事情讓我沒有後顧之憂。」

天性浪漫，堅持心中美的事物，認為「美的東西必定要付出代價」，即使要號召全家幫忙手工縫製衣服，仍要完成心中美麗的設計藍圖，吳若羚的設計確實反應了她骨子裡的浪漫，個性中的堅持與瘋狂。

▲▼設計師忙什麼／吳若羚Jolin Wu專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳若羚堅持「美麗需要付出代價」，寧願費工費時也要做出超美衣服。（圖／記者林敬旻攝）

高中學習畫畫的吳若羚，直到現在都還身兼油畫老師，她說：「在媽媽心中我應該比較像藝術家，她也盡量創造這個環境。」但從回國自創品牌後，她被逼著要面對現實，在商場上的步伐，也由從事貿易的母親牽著慢慢走來。

母親是女強人，運籌帷幄，小到看帳、大致管理，都能一把罩。吳若羚坦言：「我其實非常羨慕她的工作能力，因為她就是很會經營的一個人。」她也說很常詢問媽媽的意見，她對Excel報表一竅不通，就是媽媽手把手教會的。吳若羚笑著說，「我覺得有點像老闆速成班」。

▲▼設計師忙什麼／吳若羚Jolin Wu專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳若羚有藝術家性格，低調專注在設計上，曾經也對商場上的數字一竅不通。（圖／記者林敬旻攝）

10年一戰，回倫敦「交作業」　跟媽媽開口100萬

在倫敦念了高中、大學、碩士，吳若羚在異國求學了10年，27歲那年她決定回國，她心裡明白自己未來要創業，當設計師也當老闆。她表示：「我覺得當設計師就是要有不同的環境。這邊畢竟是家鄉，還是會想家。」

回台灣10年，今年重新回到倫敦辦秀，對她而言意義重大，算是花了10年時間「交作業」，不過獨立設計師會經歷的困難倒也沒少，出發前東拼西湊資金仍短缺百萬元，跟媽媽開口後，才順利前行。

▲▼蔡凡熙倫敦走T台。（圖／群星瑞智）

▲吳若羚2月邀蔡凡熙擔任秀模。（圖／資料照／群星瑞智提供）

吳若羚回憶：「跟媽媽借錢，真的比跟外面借錢還要難，到底要怎麼跟她講。」心裡明白講電話肯定也是支支吾吾，不知從哪裡開口，絕對講得不清不楚，後來她用了自己擅長的方式，做了一個圖文並茂的PPT給媽媽看，成功補足短缺的金流。還了嗎？她回：「還沒，就是說服她投資我。」

倫敦發表繳創業成績單作業　英媒體誇「吳若羚定義新街頭風」

從作品上就能發現，吳若羚不太一樣了。時間回朔到2019年2月，這位劍橋藝術科、英國皇家聖馬汀女裝碩士畢業的高材生，重新回到青少女時期的「第二家鄉」倫敦辦秀，這回秀上多了很多過去10年少見的街頭元素，丹寧面料被廣泛運用，模特兒腳踩帆布鞋走上伸展台。

▲▼Jolin Wu FW19。（圖／翻攝Jolin Wu粉絲專頁） ▲▼Jolin Wu FW19。（圖／翻攝Jolin Wu粉絲專頁）

▲▼Jolin Wu SS19。（圖／翻攝Jolin Wu粉絲專頁）

▲吳若羚今年2月回到倫敦發表2019秋冬系列男女裝。（圖／翻攝粉絲專頁）

英國媒體也發現這位以往總是浪漫的設計師變的接地氣，讚「吳若羚定義了新的街頭風」，並非全然的街頭潮流，而是與她原先的手工優雅兼容並蓄。


▲吳若羚帶著男星蔡凡熙到站上倫敦時裝周伸展台。（影／品牌提供）

吳若羚熱愛的手工細節依舊做好做滿，她在一件烏干紗百褶裙上手工打滿的雞眼，一個個打洞黏膠，做的過程中還要小心翼翼，避免太大力讓脆弱的烏干紗破掉。

創業10年，她認為：「沒有時間可以停下來。」除了不停的設計、不斷的手工做，還有犧牲大量的睡眠時間，常常讓人覺得非凡人，身邊常有無法理解、只幫著喊停的朋友，她笑說：「我大概就是會忍了10秒鐘又開始，就停止10秒。」

▲▼設計師忙什麼／吳若羚Jolin Wu專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳若羚發豪語，要設計到「死掉那天」。（圖／記者林敬旻攝）

夢幻少女當老闆　「半夜加班」超厭世　

母親心中的夢幻少女，從對報表一竅不通，到現在能獨立看帳，吳母功不可沒，但吳若羚說「她盡量都用幽默方式跟我說。」所以當她埋頭研究怎麼看懂時，竟被媽媽笑：「沒想到妳也有這天！」

身為一名設計師，吳若羚坦言「都在做創作，常常會忘記要開始付錢了，但錢還沒有進來的輪迴，其實我覺得是滿辛苦的。」身為一名創業家，她說：「即使現在做了10年，還是會覺得有辛苦的時候。」

▲▼設計師忙什麼／吳若羚Jolin Wu專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳若羚認為半夜加班是最辛苦的瞬間。（圖／記者林敬旻攝）

最辛苦的瞬間？她給了一個像極了普通上班族的答案：「半夜加班的時候。」如同厭世上班族般，她說：「會覺得事情永遠做不完，即使多熱愛設計，每天都在打版、做設計、想新東西，其實有時候滿寂寞的。」常常住在工作室的她說一個人在工作室時，特別孤單，但隨後又說：「可是又很需要這種孤單的時間。」

從28歲到38歲，吳若羚是台灣設計圈是非常低調的一位設計師，不甩商業行銷，執著在天馬行空的設計領域，一路走來的拉扯與孤獨，可以想見。

▲▼設計師忙什麼／吳若羚Jolin Wu專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳若羚認為做設計，有時候是蠻寂寞的。（圖／記者林敬旻攝）

設計與商業拉扯　哪一件會賣「從來沒猜中」

創業當老闆後，面對各式各樣的數字，調整設計方向跟隨市場潮流，似乎是獨立設計師更易營運的方式。吳若羚也承認：「每一季都像賭注，因為一年半前就開始做，會不會賣？顏色對不對？像打撲克牌一樣，手上一定得拿到最好的牌，才有辦法抓住大家的目光。」

▲▼設計師忙什麼／吳若羚Jolin Wu專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳若羚說：「每一季都像是賭注。」（圖／記者林敬旻攝）

但要跟著數字走？她也說：「剛接觸的時候，是很反感的。」後來決定不要去想，因為每次猜哪一件會賣，也「從來沒猜中」，她說，如果對設計師說，妳的洋裝好賣，要全部都做洋裝，其實那是很痛苦的。

「沒有人可以保證一件衣服一定會賣」，但吳若羚認為，如果大家特別喜歡我的洋裝、我的烏干紗、我的手繡，那我就多做一些。她認為透過說話的藝術、念頭的轉向，會比較容易找到平衡點。

▲▼台灣設計師吳若羚。（圖／JOLIN WU提供）

▲吳若羚熱愛烏干紗材質，在市場上也受到歡迎。（圖／品牌提供）

叛逆夢想家奔4　懂得與現實妥協

吳若羚坦白地說自己「長期都是夢想家」，但創業10年後，她發現有很多現實面要試著去接受，解讀成自己聽得懂的語言。從28歲到38歲，10年創業路潮起潮落，有熱賣火紅的時候，也有沒那麼受歡迎的時候，有高有低。

她自我剖析，剛創業的時候很像「爆衝的火車」，決定要做一件事就直直前進，「我用火車的速度往前奔跑，再回來把大家撿上車打仗，常常把跟在身邊的人累死。」很容易衝動做決定，比方明知道這衣服不能生產，即使一件衣服要花一兩個月手工縫製，但她就是要做。

▲▼台灣設計師吳若羚。（圖／JOLIN WU提供）

▲吳若羚坦承以前剛創業時，明知道不適合生產的衣服硬要做，圖為2015春夏薑餅人刺繡服裝。（圖／品牌提供）

如今，她形容自己變成「蒸汽火車」，變得比較冷靜，發現做服裝團隊合作的重要性，她用蒸氣火車的速度，請大家一起跟著向前跑。不過有如此改變，她也承認「需要時間磨」。

▲▼誠品生活松菸店2019 SS Fashion Show 夢與想像之境-走秀。（圖／記者黃克翔攝） ▲▼誠品生活松菸店2019 SS Fashion Show 夢與想像之境-走秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳若羚從2018年起下定決心，不再怕站在鎂光燈下。（圖／記者黃克翔攝）

回想因為衝動，曾經吃過的虧，她說2015春夏有一件衣服，袖子上縫了3,000片大大小小薑餅人，「整個過年都在縫，所有的朋友、家人一起幫忙剪繡片、幫忙縫。」如今的她學聰明，雖然堅持手工部分無法取代，但仍可以用開模等其他方式繞路前行。

夢想家說：「美麗的東西都需要代價。」堅信人們懂得欣賞，所以每一季仍有許多手工成分，而且果然「訂單都是接這些」，但這些喜愛，讓她知道堅持都是值得的。

▲▼台灣設計師吳若羚。（圖／JOLIN WU提供）

▲吳若羚堅信「美麗的東西，人們都懂得欣賞」。（圖／品牌提供）

【吳若羚小檔案】

▲▼設計師忙什麼／吳若羚Jolin Wu專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳若羚以前站在媒體前，會緊張到聽到自己心臟瘋狂跳動的聲音。（圖／記者林敬旻攝）

生日：1981／4／23
年齡：38
經歷：
2008 成立林果設計工作室（JOLIN WU DESIGN STUDIO）發表2009／09秋冬系列
2009 榮獲「華人設計在台北」時尚新銳服裝設計師
2011 年獲選日本東京時裝週「亞洲新銳設計師觀摩展」台灣設計師代表
2012 受邀日本Rooms link時裝展覽，並受到日本指標性時裝雜誌裝苑so-en報導
2013 獲選100個台灣好設計最佳設計師／團隊
2013 年英國指標性設計雜誌Wallpaper UK 九月號雜誌設計師專訪
2013 上海時裝週台灣設計館設計師代表
2015 大人物慈善展覽，好樣vvg個展
2016 巴黎時裝週發表
2017 紐約時裝週發表動態時裝秀
2018 臺北時裝週Vogue Fashion Night Out（FNO）
2018 嘻哈故宮服裝展演設計

To Be Continued……

關鍵字：

設計師忙什麼, 台灣設計師, 吳若羚, Jolin Wu
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