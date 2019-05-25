設計師忙什麼／吳若羚倫敦辦秀「交作業」　做PPT說服媽媽投資百萬

▲台灣設計師吳若羚，2009年自創同名品牌JOLIN WU。（圖／記者林敬旻攝）



記者張妤瑄／專訪

第一次走進台灣設計師吳若羚（JOLIN WU）位在民生社區內的工作室時，被工作室大量充滿仙氣的紗質夢幻美衣震撼到，輕飄飄的材質、上面五顏六色充滿童趣感的刺繡，在在流露出這位設計師骨子內的浪漫。

闊別幾季後，她回到求學時期的第二家鄉：倫敦辦秀。之後，再次走進她的工作室時，大量丹寧面料，或許結合一些她熱愛的輕紗材質，以往的仙女下凡走入人間。設計上的改變，其實也與吳若羚創業之路不謀而合，從夢幻少女踏入真實世界，逐漸接地氣的她，仍用樂觀美好的視角想像未來。

▲吳若羚（左）很愛烏干紗這種浪漫材質。（圖／資料照／AXES提供）



服裝設計師的作品會反應出設計者的個性，從大量手工、輕紗材質的仙女裝，就能知道吳若羚的個性浪漫，性格仔細又有毅力，且很有自己的一套堅持，還有一點瘋狂。這或許跟從小媽媽給她的環境有關，她坦言「她一路走來陪在我身邊、支持我，鼓勵我，做很多事情讓我沒有後顧之憂。」

天性浪漫，堅持心中美的事物，認為「美的東西必定要付出代價」，即使要號召全家幫忙手工縫製衣服，仍要完成心中美麗的設計藍圖，吳若羚的設計確實反應了她骨子裡的浪漫，個性中的堅持與瘋狂。

▲吳若羚堅持「美麗需要付出代價」，寧願費工費時也要做出超美衣服。（圖／記者林敬旻攝）



高中學習畫畫的吳若羚，直到現在都還身兼油畫老師，她說：「在媽媽心中我應該比較像藝術家，她也盡量創造這個環境。」但從回國自創品牌後，她被逼著要面對現實，在商場上的步伐，也由從事貿易的母親牽著慢慢走來。

母親是女強人，運籌帷幄，小到看帳、大致管理，都能一把罩。吳若羚坦言：「我其實非常羨慕她的工作能力，因為她就是很會經營的一個人。」她也說很常詢問媽媽的意見，她對Excel報表一竅不通，就是媽媽手把手教會的。吳若羚笑著說，「我覺得有點像老闆速成班」。

▲吳若羚有藝術家性格，低調專注在設計上，曾經也對商場上的數字一竅不通。（圖／記者林敬旻攝）



10年一戰，回倫敦「交作業」 跟媽媽開口100萬

在倫敦念了高中、大學、碩士，吳若羚在異國求學了10年，27歲那年她決定回國，她心裡明白自己未來要創業，當設計師也當老闆。她表示：「我覺得當設計師就是要有不同的環境。這邊畢竟是家鄉，還是會想家。」

回台灣10年，今年重新回到倫敦辦秀，對她而言意義重大，算是花了10年時間「交作業」，不過獨立設計師會經歷的困難倒也沒少，出發前東拼西湊資金仍短缺百萬元，跟媽媽開口後，才順利前行。

▲吳若羚2月邀蔡凡熙擔任秀模。（圖／資料照／群星瑞智提供）



吳若羚回憶：「跟媽媽借錢，真的比跟外面借錢還要難，到底要怎麼跟她講。」心裡明白講電話肯定也是支支吾吾，不知從哪裡開口，絕對講得不清不楚，後來她用了自己擅長的方式，做了一個圖文並茂的PPT給媽媽看，成功補足短缺的金流。還了嗎？她回：「還沒，就是說服她投資我。」

倫敦發表繳創業成績單作業 英媒體誇「吳若羚定義新街頭風」



從作品上就能發現，吳若羚不太一樣了。時間回朔到2019年2月，這位劍橋藝術科、英國皇家聖馬汀女裝碩士畢業的高材生，重新回到青少女時期的「第二家鄉」倫敦辦秀，這回秀上多了很多過去10年少見的街頭元素，丹寧面料被廣泛運用，模特兒腳踩帆布鞋走上伸展台。

▲吳若羚今年2月回到倫敦發表2019秋冬系列男女裝。（圖／翻攝粉絲專頁）



英國媒體也發現這位以往總是浪漫的設計師變的接地氣，讚「吳若羚定義了新的街頭風」，並非全然的街頭潮流，而是與她原先的手工優雅兼容並蓄。



▲吳若羚帶著男星蔡凡熙到站上倫敦時裝周伸展台。（影／品牌提供）



吳若羚熱愛的手工細節依舊做好做滿，她在一件烏干紗百褶裙上手工打滿的雞眼，一個個打洞黏膠，做的過程中還要小心翼翼，避免太大力讓脆弱的烏干紗破掉。

創業10年，她認為：「沒有時間可以停下來。」除了不停的設計、不斷的手工做，還有犧牲大量的睡眠時間，常常讓人覺得非凡人，身邊常有無法理解、只幫著喊停的朋友，她笑說：「我大概就是會忍了10秒鐘又開始，就停止10秒。」

▲吳若羚發豪語，要設計到「死掉那天」。（圖／記者林敬旻攝）



夢幻少女當老闆 「半夜加班」超厭世

母親心中的夢幻少女，從對報表一竅不通，到現在能獨立看帳，吳母功不可沒，但吳若羚說「她盡量都用幽默方式跟我說。」所以當她埋頭研究怎麼看懂時，竟被媽媽笑：「沒想到妳也有這天！」

身為一名設計師，吳若羚坦言「都在做創作，常常會忘記要開始付錢了，但錢還沒有進來的輪迴，其實我覺得是滿辛苦的。」身為一名創業家，她說：「即使現在做了10年，還是會覺得有辛苦的時候。」

▲吳若羚認為半夜加班是最辛苦的瞬間。（圖／記者林敬旻攝）



最辛苦的瞬間？她給了一個像極了普通上班族的答案：「半夜加班的時候。」如同厭世上班族般，她說：「會覺得事情永遠做不完，即使多熱愛設計，每天都在打版、做設計、想新東西，其實有時候滿寂寞的。」常常住在工作室的她說一個人在工作室時，特別孤單，但隨後又說：「可是又很需要這種孤單的時間。」

從28歲到38歲，吳若羚是台灣設計圈是非常低調的一位設計師，不甩商業行銷，執著在天馬行空的設計領域，一路走來的拉扯與孤獨，可以想見。

▲吳若羚認為做設計，有時候是蠻寂寞的。（圖／記者林敬旻攝）



設計與商業拉扯 哪一件會賣「從來沒猜中」

創業當老闆後，面對各式各樣的數字，調整設計方向跟隨市場潮流，似乎是獨立設計師更易營運的方式。吳若羚也承認：「每一季都像賭注，因為一年半前就開始做，會不會賣？顏色對不對？像打撲克牌一樣，手上一定得拿到最好的牌，才有辦法抓住大家的目光。」

▲吳若羚說：「每一季都像是賭注。」（圖／記者林敬旻攝）



但要跟著數字走？她也說：「剛接觸的時候，是很反感的。」後來決定不要去想，因為每次猜哪一件會賣，也「從來沒猜中」，她說，如果對設計師說，妳的洋裝好賣，要全部都做洋裝，其實那是很痛苦的。

「沒有人可以保證一件衣服一定會賣」，但吳若羚認為，如果大家特別喜歡我的洋裝、我的烏干紗、我的手繡，那我就多做一些。她認為透過說話的藝術、念頭的轉向，會比較容易找到平衡點。

▲吳若羚熱愛烏干紗材質，在市場上也受到歡迎。（圖／品牌提供）



叛逆夢想家奔4 懂得與現實妥協

吳若羚坦白地說自己「長期都是夢想家」，但創業10年後，她發現有很多現實面要試著去接受，解讀成自己聽得懂的語言。從28歲到38歲，10年創業路潮起潮落，有熱賣火紅的時候，也有沒那麼受歡迎的時候，有高有低。

她自我剖析，剛創業的時候很像「爆衝的火車」，決定要做一件事就直直前進，「我用火車的速度往前奔跑，再回來把大家撿上車打仗，常常把跟在身邊的人累死。」很容易衝動做決定，比方明知道這衣服不能生產，即使一件衣服要花一兩個月手工縫製，但她就是要做。

▲吳若羚坦承以前剛創業時，明知道不適合生產的衣服硬要做，圖為2015春夏薑餅人刺繡服裝。（圖／品牌提供）



如今，她形容自己變成「蒸汽火車」，變得比較冷靜，發現做服裝團隊合作的重要性，她用蒸氣火車的速度，請大家一起跟著向前跑。不過有如此改變，她也承認「需要時間磨」。

▲吳若羚從2018年起下定決心，不再怕站在鎂光燈下。（圖／記者黃克翔攝）



回想因為衝動，曾經吃過的虧，她說2015春夏有一件衣服，袖子上縫了3,000片大大小小薑餅人，「整個過年都在縫，所有的朋友、家人一起幫忙剪繡片、幫忙縫。」如今的她學聰明，雖然堅持手工部分無法取代，但仍可以用開模等其他方式繞路前行。

夢想家說：「美麗的東西都需要代價。」堅信人們懂得欣賞，所以每一季仍有許多手工成分，而且果然「訂單都是接這些」，但這些喜愛，讓她知道堅持都是值得的。

▲吳若羚堅信「美麗的東西，人們都懂得欣賞」。（圖／品牌提供）



【吳若羚小檔案】

▲吳若羚以前站在媒體前，會緊張到聽到自己心臟瘋狂跳動的聲音。（圖／記者林敬旻攝）



生日：1981／4／23

年齡：38

經歷：

2008 成立林果設計工作室（JOLIN WU DESIGN STUDIO）發表2009／09秋冬系列

2009 榮獲「華人設計在台北」時尚新銳服裝設計師

2011 年獲選日本東京時裝週「亞洲新銳設計師觀摩展」台灣設計師代表

2012 受邀日本Rooms link時裝展覽，並受到日本指標性時裝雜誌裝苑so-en報導

2013 獲選100個台灣好設計最佳設計師／團隊

2013 年英國指標性設計雜誌Wallpaper UK 九月號雜誌設計師專訪

2013 上海時裝週台灣設計館設計師代表

2015 大人物慈善展覽，好樣vvg個展

2016 巴黎時裝週發表

2017 紐約時裝週發表動態時裝秀

2018 臺北時裝週Vogue Fashion Night Out（FNO）

2018 嘻哈故宮服裝展演設計

To Be Continued……