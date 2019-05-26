盤點6款超人氣「發光化妝水」　一次解決暗沉、毛孔粗大

春夏氣候悶熱又不穩定，你最近是不是覺得不管擦什麼保養品好像都吸收不了，膚質變得乾燥又粗糙，膚色也變得好暗沉？（淚崩～） 這可能是你臉上老廢角質堆積太多囉！快來試試這6款專為毛孔、角質打造的化妝水，一擦代謝老廢角質，又能加強清潔毛孔髒污，讓膚質回復細緻滑順，透出明亮光澤，養出自體發光的美肌不是夢！

日本女生都在搶曬「愛用認證」

首先第一罐就是最近讓櫻花妹們瘋買的肌膚之鑰水精華，IG上也出現眾多日本女生的愛用心得＆曬照認證，更被網友大讚「這瓶根本是溫和的拋光精華」「可以打造光滑又發光的細膩肌膚！」

專為毛孔煩惱打造的這瓶，不只是化妝水，更是一瓶蘊含了肌膚之鑰核心保養成分的「水狀精華」。除了可將雜質從毛孔中溶解，改善頑固粉刺問題，抑制皮脂引起的毛孔煩惱，內含長效保濕成分還能改善乾燥和肌膚紋理紊亂，一次解決毛孔與肌膚粗糙、暗沉等問題，使肌膚平滑柔霧又細緻。

Clé de Peau Beauté 新生緊緻水精華，170ml，NT$3,200。

粉嫩嫩的角質代謝發光水

以「混搭客製化保養品」為概念，分別為各種肌膚問題推出了5款精華油而聞名的迪奧凍妍新肌系列，又出新招啦！針對千禧世代長期處於壓力下的「壓力疲倦肌」打造了一瓶專for肌膚角質代謝的化妝水。

粉嫩漸層的粉橘色瓶身包覆著舒適水感的精華水，以木瓜酵素天然成分幫助肌膚溫和代謝老廢角質，加強肌膚的潔淨與柔嫩，同時鳶尾花精萃又能為肌膚保濕潤澤，讓後續保養成分吸收效果更提升。

Dior 凍妍新肌精華化妝水，150ml，NT$2,300。

毛孔髒污吸塵器的姊妹款登場

每次新品都超有梗的Glamglow，擁有眾多人氣話題商品，其中被油皮人、痘痘人封為「毛孔髒汙吸塵器」的毛孔緊緻礦泥面膜一直都是Glamglow最熱賣的面膜之一，強大的抗痘清粉刺功能讓用過的人都離不開它！而最近，這系列還新出了2個姊妹品－調理機能水和調理精華。

尤其其中這罐顏色乍看有點嚇人的機能水，其實仔細看，帶著細小亮光的粉灰色水就像是魔法藥水，搖一搖會呈現流沙般的波紋，而那個亮光正是可吸附皮膚上油脂與髒污的高效活性碳，搭配系列中原有的獨家六種瞬效酸類配方，可清除造成毛孔阻塞與肌膚粉刺、毛孔、痘痘問題的老廢角質及過多油脂，維持肌膚潔淨及油水平衡，讓毛孔變得緊緻、潔淨又透亮，進而展現出更乾淨的肌膚。

Glamglow 毛孔緊緻調理機能水，200ml，NT$1,400。

雙層質地的肌膚光澤加速器

法國有機保養品牌Melvita蜜葳特除了最知名的玫瑰花粹外，其實還有很多口碑好物一直默默在發燒，比如2017年推出的「百合花妍亮白系列」，至今已累積了31項美妝大賞，其中能讓肌膚光澤開Turbo的「百合花妍亮白雙效露」更是賣到全球銷售排行第3！

而今年，這支由水雙層配方的雙效露推出2.0版本，把百合萃取成分提升至2倍，讓亮白效果再加倍，更添加冬青＋天然AHA乳酸胺基酸複合物，能溫和煥膚代謝暗沉老廢角質，提升肌膚透亮白淨感。同時兼具淨白、煥膚、保濕、柔軟、妝前打底效果等5大功能，這瓶雙效露輕盈的油水質地，各種膚質都很適合。

Melvita 百合花妍亮白雙效露，50ml，NT$1,580。

專為亞洲研發的輕盈版

只要是雅詩蘭黛的愛用者，都一定用過微分子肌底原生露，被許多人視為「神仙水」的原生露口碑好評可不比小棕瓶少！而這瓶超經典的高機能化妝水，將要針對亞洲人膚質推出「輕盈版」，台灣預計5月份上市。

新添加的「櫻花發酵美顏精華」，以手工揀選萃取日本岩手縣「八重櫻花」、金澤兼六園純淨雪水灌溉之櫻花、日本岩手縣稻米天然發酵而成「清酒粕萃取」，能使肌膚快速回復活力、重新恢復油水平衡，緊緻毛孔同時加強肌膚保濕，不讓肌膚緊繃難耐，打造柔嫩彈軟的完美光滑膚觸。

Estee Lauder 微分子肌底原生露 櫻花輕盈版，150ml，NT$3,400。

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