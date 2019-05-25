LIFE・經典／美國藝術家愛「檳榔西施」　城市的斑斕與異樣美也很迷人

▲美國藝術家Tracey Snelling參加2019威尼斯藝術雙年展Swatch FACES。（圖／Swatch提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今年5月初，長達約半年的藝術界大事「威尼斯雙年展」揭幕，Swatch於上海和平飯店藝術中心駐點藝術家Tracey Snelling，也以充滿拼湊城市面貌的作品參展，多年來她創作精細立體的模型，結合影像、具型物與雕塑等的融合，呈現出一個城市複雜與多元混亂的面貌，看起來有點酷酷的她，對台灣檳榔西施很有興趣，那個透明玻璃或鐵皮搭成的小空間，對她很有吸引力。

▲Swatch位於上海和平飯店藝術中心，邀請許多藝術家駐點創作。

台灣特有的檳榔西施文化，或許引發某些人的負面觀感，但在這位藝術家的眼中，可能不是這麼一回事，來自加州奧克蘭的Tracey Snelling，就在言談中透露出對檳榔西施的興趣，正好與她參展的作品《上海／重慶／火鍋／錄音帶》相呼應，藉由她的藝術裝置，讓觀者可以感受到一個城市的混亂與異樣美。

▲藝術作品《上海／重慶／火鍋／錄音帶》。

Tracey Snelling與中華文化的交集在10年前就開始發生，也因而認識許多在地藝術家，時常互相交流想法，曾2次參加藝術創作而駐留大陸，對於城市快速的變遷，她感到濃厚的興趣，「很多不同層次的事物在同時發生」或許這也是經濟與社會在高速成長下的一個樣態。

察覺了這一條在特定地出現的狀態洪流，Tracey Snelling的《上海／重慶／火鍋／錄音帶》混合裝置作品，也正呼應今年威尼斯雙年展主題「願你生活在一個有趣的年代」，她將自己在上海與重慶觀察到的城市面貌，將之縮小擠壓進一個立體的大廈，配合正常尺寸的日常用品如啤酒罐、模型、扇子或是玩具，慢慢堆疊架構起她眼中解析的那個城市，與正在興起跟殞落的事物。

該作品乍看之下，或許只會感覺混亂，但一一的解構、抽離之後，將會體察到作品正在描繪過去、現在與可能即將呈現的樣貌，因為包括文化、人民、地景都是用「過去」所建築起來的，它將影響未來的軌跡，與展現未來的方式。

▲使用綜合材質來呈現出城市特殊的樣貌，詮釋藝術家心中對城市焦點的感受。

《上海／重慶／火鍋／錄音帶》作品，在威尼斯雙年展軍火庫展區的「Swatch FACES 2019」聯展中展出，其展中還有另外3位來自Swatch於上海和平飯店藝術中心藝術家的作品內容，包括大陸藝術家龔穎穎，以文字語言跟符號的藝術作品參展，包括湖南村落由婦女創造的文字「女書」，帶點私密與難解的字符，以及透過不同角度能化為不同文字的作品，呈現出文字自我演變與詮釋的趣味。

▲藝術家龔穎穎與他的文字藝術作品，強調私密的自我詮釋，或許這就是文字最深處的功用。



而來自南韓的Dorothy M. Yoon，則以自身罹癌並奇蹟般痊癒的人生過程，創作出《This Moment Is Magic（神奇時刻）》的作品，使用韓文化中最傳統的7色元素，將之編織成彩帶，並融入到現代魔幻戲服的服飾之中，代表勇氣與神奇，以魔幻的方式陪伴這女孩持續下去。

▲南韓藝術家Dorothy M. Yoon與描繪她勇氣與所遇到奇蹟的創作。

最後則是西班牙藝術家Santiago Aleman的作品，相對於其他藝術家的奔放，Santiago則選擇以平靜的方式理解這個世界，在這平面與抽象的作品中，透過線條與顏色的連結，採用明亮的顏色描繪出這個不斷變動的世界，需要以更多積極的思考來面對。

▲西班牙藝術家Santiago Aleman與其作品。