「女神與凡人」系列對比照網友推爆　人家戴起來是仙女，自己戴變肥宅漫畫家

編輯／JJ 圖／翻攝自twitter@slumgai、IG@thanks_kim、@heybiblee

不知道大家有沒有類似的經驗，在網路上看到明星、網美穿了好漂亮的衣服，去找了類似款，想說試穿看看，結果怎麼跟想像中差這麼多！人家穿起來是仙女，自己穿起來就有一股哀傷感，一位日本插畫家便在Twitter上發布「女神與凡人」的對比照系列，畫風幽默引發網友們爆笑轉發！

左邊是美女，右邊是ブス（醜八怪的意思），秋冬時非常流行的貝雷帽、畫家帽，好多網美、韓星都喜歡戴，戴起來好好看，仙氣十足～但怎麼凡人戴起來就真的像個畫家了？而且還是流鼻涕又缺牙的畫家，果然一切都是顏值問題。

另外，韓妞最愛的空氣瀏海其實很看人剪的啊！稀疏的幾根瀏海飄散在眼前，美女看起來就是氣質滿分，但是凡人剪空氣瀏海一個不小心就會變成禿頭，這真的不能怪理髮師了。美美的空氣瀏海與貝雷帽，應該就要像下面這樣才對，但一切都是如此不盡人意～

鼻子是五官正中間的部位，鼻子漂亮整張臉也漂亮了一半，正妹的鼻子總是有很好的膚質，晶瑩剔透的，鼻樑也很高挺，但是許多凡人女子的鼻子都好寬大，形狀像蒜頭，鼻樑塌也就算了，還有一堆黑頭粉刺，鼻毛也會露出來，這也未免太真實了～

當然了，正妹的身材總是很纖細，穿上比基尼都很養眼，但是被拿來比較的胖女子，穿上比基尼就是無法擋住肥肉的溢出，看起來超魁武。

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