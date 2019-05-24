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皮革標誌＋洗水效果　The North Face紫標最新丹寧系列到日本必敗

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編輯／Duke

每當去到日本旅遊，就會失心瘋亂買的經驗，各位應該都發生過，畢竟，日本真的太好買了，除了商品齊全以外，還有許多日本限定的單品。最近，知名選貨店nanamica與TNF（The North Face）紫標（Purple Label）合作，推出的丹寧系列，就是一個必買的限定支線，下面來看看吧！

▲TNF紫標。（圖／翻攝自IG@thenorthface.purplelabel）

▲紫標為日本限定的TNF支線。（圖／翻攝自IG@thenorthface.purplelabel）

由nanamica與TNF紫標共同推出的「Broken Twill Denim」丹寧系列，便是以丹寧布料所打造，該系列發售的單品，包括了牛仔襯衫外套、牛仔長褲、牛仔工作褲以及棒球帽，全部都是以名為「63／15」的機能材質製成，而配色則分為深色與淺色的水洗丹寧，並且在外套、帽子上，放置皮革的TNF標誌點綴，別有一番風味。

▲「Broken Twill Denim」丹寧系列。（圖／翻攝自nanamica）

▲牛仔襯衫外套售價為日幣29,000元（約台幣8,100元）。（圖／翻攝自nanamica）

▲「Broken Twill Denim」丹寧系列。（圖／翻攝自nanamica）

▲牛仔長褲售價為日幣23,000元（約台幣6,500元）。（圖／翻攝自nanamica）

▲「Broken Twill Denim」丹寧系列。（圖／翻攝自nanamica）

▲牛仔短褲售價為日幣22,000元（約台幣6,200元）。（圖／翻攝自nanamica）

▲「Broken Twill Denim」丹寧系列。（圖／翻攝自nanamica）

▲帽球帽售價為日幣7,900元（約台幣2,200元）。（圖／翻攝自nanamica）

目前，「Broken Twill Denim」丹寧系列商品，已經於nanamica店點以及官網發售，不過，牛仔襯衫外套、牛仔短褲以及棒球帽，都已經售完，各位不妨參考其他紫標的商品，因為除了該系列，還有許多款式可以挑選哦！

另外，由於nanamica是一間選貨店，所以官網也有選進其他的品牌，像是nanamica X New Balance或是nanamica的自家商品，對於日系風格有興趣的朋友，可以到nanamica的官網逛逛，或是暑假去日本旅遊，順便走走看看。

▲「Broken Twill Denim」丹寧系列。（圖／翻攝自nanamica）

▲New Balance聯名服飾，左邊售價為日幣7,500元（約台幣2,100元），右邊售價為日幣13,000元（約台幣3,600元）。（圖／翻攝自nanamica）

▲「Broken Twill Denim」丹寧系列。（圖／翻攝自nanamica）

▲nanamica襯衫售價為日幣17,000元（約台幣4,800元），長褲售價為日幣24,000元（約台幣6,700元）。（圖／翻攝自nanamica）

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關鍵字：

TNF, TheNorthFace, 紫標, nanamica, 丹寧, 日系, 日本
fashion.net

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