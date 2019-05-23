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突破初夏保養撞牆期！網：一瓶搞定的「輕乳霜」抹了超有感

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▲▼ 初夏入手輕乳霜正是時候。（圖／翻攝自Pinterest、品牌提供）

▲乳霜不是秋冬專利，初夏用乳霜打開肌膚吸收通道。（圖／翻攝自Pinterest、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

羨慕別人臉總是亮的發光，為何勤保養總是看不到成效？你是否忽略了乳霜這一步，正因為氣溫變化大，潤澤保濕更為重要，建議全臉擦完保濕精華之後，再針對較乾繃區域加以滋潤，分區保養才是正確觀念。

每個人膚況不同，不見得需要使用非常滋潤的乳霜，更不需要全臉都使用。肌膚隨著年齡增長，皮脂腺分泌減少，但是通常先以上眼皮、兩頰靠近顴骨和下顎處開始較為乾繃，正確的保養除了分齡，更應該分區。

▲▼ 初夏入手輕乳霜正是時候。（圖／翻攝自Pinterest、品牌提供）

皮膚科醫師建議，挑選保養品不是在於它有什麼樣的珍貴成分，最重要的是適合自己。乳霜要能給予足夠保濕潤澤、鎖水修護，但不應過於黏膩，甚至刺激粉刺生長。近來乳霜越來越強調多功能，除了基礎的保濕，更添加美白、抗老功能，訴求不用瓶瓶罐罐，只需一瓶All in one乳霜就能搞定肌膚。

晚上11點至凌晨2點是皮膚細胞生長和修復最旺盛的時段，這時候肌膚的吸收胃口最好，入睡前薄塗乳霜在肌膚表面形成美肌守護膜，將營養成分緊鎖並送進肌膚底層。肌膚要在對的時間做對的事，幫助發揮保養最大值。

▲▼ 初夏入手輕乳霜正是時候。（圖／翻攝自Pinterest、品牌提供）

LANCOME 超緊顏白金淡斑霜 ，50ml，4,100元

抗老、美白一瓶到位，針對乾紋、細紋改善有感，肌膚輪廓線也變得較明顯。

▲▼初夏輕乳霜推薦。（圖／品牌提供）

東森自然美 奇肌無瑕活膚精華霜，50ml，4,580元。

萃取珍稀「天女木蘭花」植物幹細胞、海洋膠原蛋白、珍珠精華萃取，全方位達到抗老、澎潤、抗皺、保濕、美白等五大功效。

▲▼ 初夏入手輕乳霜正是時候。（圖／翻攝自Pinterest、品牌提供）

IOPE 完美植萃滋養霜EX，50ml，2,080元。

高功能性抗老乳霜，為肌膚提供營養，可遮蓋泛紅肌膚，賦予肌膚隱隱的潤澤與光彩。

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關鍵字：

輕乳霜, 全能, all in one
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