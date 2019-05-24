李聖經、車銀優都在玩！「GENTLE FENDI」IG限動貼圖，隨便用就潮

編輯／Ann 圖／FENDI 提供

南韓眼鏡品牌Gentle Monster近年來爆紅，不僅是大咖明星吳亦凡、韓星Jennie等人的最愛墨鏡，這個月初更與FENDI合作推出GENTLE FENDI系列太陽眼鏡，所以現在連IG的限時動態都出現GENTLE FENDI 專屬貼圖，潮到爆快點玩起來！

FENDI和南韓眼鏡品牌Gentle Monster在5月初聯手推出了GENTLE FENDI太陽眼鏡，受到許多名人喜愛，連維密超模 Izabel Goulart 於日前出席坎城影展時，就在機場配戴GENTLE FENDI 系列太陽眼鏡，一頭隨性的浪漫捲髮，白色酷帥連身褲，搭配春夏19系列Giant Pocket 設計腰包與 KAN U 側背包，率性風格成為時尚潮流指標。

▲維密超模Izabel Goulart戴GENTLE FENDI 系列太陽眼鏡，建議售價NT$15,230，搭Giant Pocket 設計腰包，建議售價NT$48,500與 KAN U 側背包（台灣預計六月上市）。



不光如此，最近在IG上常常能看到，明星們在限時動態PO出GENTLE FENDI 專屬貼圖，除了有動態太陽眼鏡外，也有羅馬人像、硬幣、許願池與GENTLE FENDI 交織互動的創意設計，連韓星李聖經、金志洙、車銀優都玩不膩，引起粉絲們瘋狂跟風。

這其實是FENDI與Gentle Monster推出GENTLE FENDI系列太陽眼鏡，而製作的專屬貼圖。另外再通訊軟體KakaoTalk上也有Gennie與Fennie 兩位可愛人偶，在貼圖中也有多種趣味互動。

IG限時動態貼圖使用方法：

1. IG限時動態發布照片/影片時，點選右上角的貼圖鍵鍵入「FENDI」

2. 點選GENTLE FENDI系列創意貼圖

3. 即可自由將貼圖放置於照片或動態影片上

以上就是近期最夯的GENTLE FENDI貼圖玩法，一起跟上吧！

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