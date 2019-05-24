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拖鞋搭白襪是日常！Kith X Tommy Hilfiger復古度假風，70款單品挑到手軟

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編輯／Duke

美國知名潮流店家Kith，原先只是個販賣球鞋為主的店鋪，不過，近年透過創辦人Ronnie Fieg（羅尼菲格）的巧思，逐漸推出自家的服飾，並且與眾多品牌聯名，最近，Kith就正式發佈與Tommy Hilfiger的聯名系列，當中的服飾，更凸顯雙方擅長的Logo設計。

▲KITH x Tommy Hilfiger。（圖／翻攝自Kith）

▲Kith X Tommy Hilfiger春夏系列。（圖／翻攝自Kith）

由Kith攜手Tommy Hilfiger推出的2019春夏系列，共販售多達70款的服飾，當中包括了休閒外套、運動外套、營地襯衫、背心、上衣、T-Shirt、長褲、短褲、帽款、鞋款。這次的新系列，其靈感來自創辦人Tommy，最愛的度假勝地馬斯蒂克島，所以風格大多為休閒度假的款式。

▲KITH x Tommy Hilfiger。（圖／翻攝自Kith）

▲KITH x Tommy Hilfiger。（圖／翻攝自Kith）

▲KITH x Tommy Hilfiger。（圖／翻攝自Kith）

▲KITH x Tommy Hilfiger。（圖／翻攝自Kith）

▲雙方將帶來多達70款的服飾。（圖／翻攝自Kith）

而該系列的色調，採用Tommy Hilfiger常見的藍、紅、白色，而大部份的款式皆使用Tommy Hilfiger往年推出款式，當中值得關注的，絕對是由Kith新設計的運動外套、營地襯衫、短褲以及聯名鞋款。

▲KITH x Tommy Hilfiger。（圖／翻攝自Kith）

▲左邊為運動外套，右邊為營地襯衫，皆為Kith設計。（圖／翻攝自Kith）

▲KITH x Tommy Hilfiger。（圖／翻攝自Kith）

▲短褲以及聯名鞋款，都是由Kith打造。（圖／翻攝自Kith）

Kith X Tommy Hilfiger春夏系列，預計將於美東時間5／24上午11點，在Kith專賣店以及官網發售，各位喜歡的朋友，都可以透過網路購買哦！

此外，Kith於4月時，也有與Converse進行聯名，當時雙方選擇的鞋款為Chuck 70，並帶來「Black」與「Parchment」兩種配色，而這款鞋的外觀，可以清楚看到滿版的Kith字體以及纖細的線條，目前已於4／19發售，售價為美金130元（約台幣3,900元）。

▲KITH x Tommy Hilfiger。（圖／翻攝自Kith）

▲Kith X Converse聯名鞋款。（圖／翻攝自Kith）

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關鍵字：

Kith, TommyHilfiger, 聯名, 春夏, 球鞋, RonnieFieg
fashion.net

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