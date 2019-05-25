睽違7年！聽梁靜茹的《慢冷》瞭解「沉默會讓你失去愛人的心」

「愛」是人類表達情感最直接的方式，很赤裸也很真實，不過有一些人認為經常把愛掛在嘴邊、公開鮮明的表達，叫作濫情、賣弄和油嘴滑舌。但倘若不直言說愛，又怎麼會有人懂你愛人的心思呢？

睽違 7 年發片的梁靜茹，日前釋出新曲《慢冷》的 MV，以電影般的高規格拍攝，劇情講述一位不善言愛的俄國男子，總是不被家人、愛人理解。因而遠赴台灣尋找「療癒理容師」梁靜茹，希望能夠改變自己，獲得對愛的人表達真實心意的勇氣，因為沉默，不只是會失去一個愛人，而是會失去一顆愛人的心。

說完了，好像話都說完了

▲（圖／梁靜茹《慢冷》MV）

不知道該怎麼解釋這種窘境，也不曉得到底是哪一個環節出了問題。不是不愛了，悸動的心仍然會跳著，只有時望著心愛的人的眼眸，很迫切地想說一些什麼，卻連一個字都擠不出來。熱戀時的熾熱在一次次沒有得到回應中慢慢變冷，無話不談也成了對坐無言。

是被生活消耗了嗎？還是被習慣矇住了眼？忍不住在心裡質問自己，或許這可能就是所謂的老夫老妻吧？可是總有哪裡說不通，無論如何愛的本質不應該隨著時間消逝才對吧。

如果心已不同溫，又怎能留在愛的同一層？

▲（圖／梁靜茹《慢冷》MV）

一段感情的經營是需要兩個人共同的付出，一句早安、晚安、天涼了多加件衣服，都是表達愛的方式，有時候不必特別過節，也不需要豪華的奢侈大餐，只要撥空一起完成同一件事，心裡的幸福感便會油然而生，因為那裡頭有「我們」。

我們的意思是，時刻把對方放在心上，看見適合他的衣服，會忍不住想像他穿上的畫面，到她喜歡的那間甜甜圈店，會特地多買幾個她愛吃的口味。因為有了關懷和在乎，所以就算生活不在同一個空間，也活在同一層的愛中。

親情是老後的愛情，不看外貌就能維持下去

▲（圖／梁靜茹《慢冷》MV）

情人當久會成為親人，不是沒有了愛情，而是多增加一個至親的身分。葉揚說：「親情是老後的愛情」，它有一種本領，心胸寬大，不看外貌就能維持下去。因為愛上的從來不是那些附加的外貌、身分和金錢，而是這個人的所有和靈魂。

只是我們往往把最差的脾氣留給最親的人，對愛的人嚴苛、無理取鬧，忘了在相愛之前的應對。若想攜手長伴，恆久相愛，那麼請記得不是每一份愛都是理所當然的，要時刻說出感謝和珍惜，不論面對愛人還是親人都是。

▲（圖／梁靜茹《慢冷》MV）

在 MV 的尾聲，俄國男子在梁靜茹輕柔理容的過程中，得到寬慰和情感的釋放，他被療癒而變得柔軟，「愛」不再是那麼難說出口的詞彙，就算是會被認為虛假、作秀都無妨了。他回到家鄉，儘管有些怯生，但這次他勇敢地牽起妻子的手，說：「Я тебя люблю」〈俄文的我愛你〉

你呢？你有多久沒和愛的人說愛呢？

不論有多麼難為情，但都比沒有機會說出口來得好一些，所以試著說出來，讓對方知道你的心意吧！

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