「小亞契」將海外短居　梅根與哈利王子三人小家庭的未來動態　

官方首張小王子 Archie 照發佈中，新手爸媽薩塞克斯公爵夫婦看起來容光煥發。他們選擇了兩人的婚禮舉辦地—溫莎城堡聖喬治禮拜堂舉辦記者會。

捨棄大型媒體曝光，選擇較為私密的見面會形式。這個決定延續梅根與哈利王子對生產過程私密性的重視，以及想掌控家庭生活曝光程度的企圖。在照片廣傳全球幾小時後，這對夫婦接著宣布小王子的名字為 Archie Harrison Mountbatten-Windsor。

5月19日是梅根與哈利王子的結婚周年紀念，隨著Archie 的到來，三人小家庭成形，Vogue帶大家一起看看薩塞克斯一家未來的樣貌。





家庭生活

公爵夫婦在四月搬到了溫莎城堡附近，弗洛格摩莊園 (Frogmore House) 中的弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage）。這座本來是讓皇家職員住宿的二級古蹟在經過大幅度結構整修後，成為了寬敞又安全的住家。有著隔壁 5000 英畝的溫莎大公園，此區域可讓薩塞克斯一家過上田野生活。但有鑒於美麗溫莎小鎮街上的遊客流量，他們可能較偏好在莊園內與朋友度過悠閒時光。剛生了雙胞胎寶寶的 George 及 Amal Clooney 在 30 分鐘路程外有房產。

公爵夫人的母親 Doria Ragland 在 Archie 出生後也前來弗洛格摩別墅與這對夫妻同住，未來想必也會頻繁往來洛杉磯與溫莎鎮之間。而薩塞克斯一家私人與媒體職員辦公室依舊位於 25 英里外的白金漢宮。





產假與陪產假

皇室家族的成員沒有固定的產假與陪產假，他們會和職員們共同研議出可多陪伴新生兒的時間表，並在合理休假期後重拾職責。哈利王子在兒子出生三天後（5 月 9 號）即參訪荷蘭，宣布 2020 海牙不屈不饒運動會 (Invictus Games) 倒數一年開始，反映出此活動對他的重要性。不過他的夏日工作行程應會較為輕鬆。公爵夫人將會放幾個月的假，但一位助手說「在此期間她可能會出席某些官方場合」。

6 月 8 號星期六就是女王生日閱兵，到時在皇室家族的慶祝行列中可能也會看到公爵夫人的身影。小王子受洗時應也會有全家一起照相的機會，但這並不被算在官方活動中。





參訪行程

當哈利王子六個月大時，查爾斯親王與黛安娜王妃就帶著她與哥哥威廉王子出訪威尼斯。據說 Archie 也將於同一年紀初次走訪海外。如依據計畫，我們在秋天時就可看到薩塞克斯公爵全家出訪非洲（但造訪的國家細節還未定）。

劍橋公爵夫婦在喬治王子九個月大時首次帶他出訪澳洲與紐西蘭，接著又帶上妹妹夏洛特公主一同遊歷加拿大、德國與波蘭。雖然哈利王子表明他希望自己的小孩有個相對「正常」的成長經歷，薩塞克斯一家還是應盡伴隨著皇室身份而來的義務。每年既定行程包含夏天時的巴爾莫勒爾（Balmoral）城堡，以及聖誕日在桑德林漢姆（Sandringham）上教堂。





慈善事業

公爵夫婦兩人都很重視善用影響力來協助公益事業。最近哈利王子宣布與 Oprah 合作創造一系列有關心理健康的紀錄片，以其作為一系列國際重點計劃的開端。小王子即將出生前，薩塞克斯公爵夫婦也利用新設立的 Instagram 帳戶 @SussexRoyal 響應美國心理健康月及英國心理健康週，僅追蹤了少數與此議題相關的帳號。他們在貼文中說：「每個月我們都會實踐此概念，並依循不同倡議主題改變所追蹤的帳號。」

薩塞克斯公爵夫人為四個慈善機構的贊助人（其中兩個是由女王親自傳下），及女王大英國協信託基金會 (Queen’s Commonwealth Trust) 副主席。與身為基金會主席，也是英聯邦青年大使的哈利王子一起，這對夫婦在英聯邦 53 個會員國中將扮演重要角色，並著重於青年人口的發展。





海外短居

至於未來規劃，官方也在討論薩塞克斯一家於海外短居（也許是非洲的英聯邦國家之一）的可能性。一位皇室工作人員表示此想法尚未定案成形。這樣的海外短居模式，可能會參考當年未成為女王的伊麗莎白公主及愛丁堡公爵結婚初期於馬爾他度過的那段日子。

※文字：Victoria Murphy | 編輯：Travis Travie | 來源：CNI |

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

是男孩！薩塞克斯公爵夫人梅根和哈利王子的王室寶寶出生了!

英國皇室單飛不解散，哈利王子、梅根開設獨立IG帳號

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。