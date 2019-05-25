注入吉卜力魂！日本推出巴魯、反派穆斯卡眼鏡　《天空之城》粉絲趕快手刀購入

編輯／Ping 圖／翻攝自tokyogiga-shop、twitter@tokyogiga_shop

說到吉卜力的動畫，《天空之城》絕對可以稱得上是經典，還被譽為「最美的動畫」。此次由東京戯画ショップ與鯖江品質共同合作，將《天空之城》裡男主角「巴魯」所配戴的護目鏡，以及反派「穆斯卡」戴的墨鏡高度還原，讓你的眼鏡也被注入吉卜力魂。

▲粉絲們照過來！此次居然要神還原《天空之城》反派與男主角的眼鏡～（圖／翻攝自twitter@tokyogiga_shop）

＃「穆斯卡」款眼鏡

此次不僅將動畫裡角色們所配戴的眼鏡神還原，更是保留其中的實用性，像是「穆斯卡」款的眼鏡，就真的能阻隔一部分的光線保護眼睛，不過有看過這部動畫的人應該都知道，這位反派最後的下場就是被強光照到眼睛，並同時喊出經典名句：「我的眼睛啊！」而下台一鞠躬，所以大家在配戴時，還是要小心不要直視光線啊～

▲「穆斯卡」款眼鏡 官方售價為￥27,500（NT$7,862）。（圖／翻攝自tokyogiga-shop）

＃「巴魯」款眼鏡

另外還有這款男主角「巴魯」的護目鏡，看到這款的造型就知道肯定很防風（誤），不過如此特別的造型，可能需要有高度特色或顏質的人才能駕馭啊！不過這麼經典的款式，就算不拿來配戴，拿來收藏也是很可以的。

▲「巴魯」款眼鏡 官方售價為￥32,000（NT$9,149）。（圖／翻攝自tokyogiga-shop）

各位影迷們，如果你們喜歡這兩款眼鏡的話，可以到「東京戯画ショップ」的官方網站上預約，商品預計會在今年 （2019年）9月底至10月底之間發貨，除此之外，你如果是預約購買「穆斯卡」款眼鏡，還能再獲得3枚動畫中出現的金幣喔～還不趕快手刀預購。

▲這3枚就是動畫中穆斯卡用來打發巴魯離開的金幣喔！是不是很有紀念價值呢～（圖／翻攝自tokyogiga-shop）

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