一定要抱娃娃睡、襯衫釦到最上　5個舉動表示你很沒安全感

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不知道各位在生活中，有沒有做了哪些特定的事情，心情就會變得特別安穩，整個人也會比較放鬆呢？或是在緊張不安的時刻，下意識會做出某個小動作，來轉移注意力呢？以下5個舉動，如果你有同樣的經歷，那麼代表你缺乏安全感喔。

＃一定要抱娃娃、棉被之類的物品才能入睡

每天晚上一定要抱著娃娃或棉被才能安心入睡，如果身邊沒有東西可以抱著，睡覺時就會覺得很不習慣、很不安，嚴重還可能導致失眠。

＃覺得別人在說你壞話、盯著你看

每當看到同事們在講悄悄話或看向你的方向時，都會覺得壓力特別大，覺得他們好像在說你的壞話或盯著你看似的，但這或許與你的自信心有關，擔心自己格格不入，覺得自己不夠好。

＃總是不經意的整理頭髮

面對新的環境或面對人群時，會不經意的整理、撥弄自己的頭髮，這也許是因為你擔心別人的眼光，也可能是因為你當下太過緊張、焦慮，所以你才會用這樣的動作來轉移注意力。

＃襯衫習慣釦到最上面一顆

在沒有特別規定下，你會習慣穿著襯衫去參加聚會，而且一定要將釦子釦到最上面，因為脖子剛好被包住的感覺會讓你特別自在、舒適，反之如果往下一顆或領子太低，你都會不斷用手去摸著脖子，或讓衣服貼合你的脖子。

＃緊張時都會不自覺的捏手臂、咬嘴唇或指甲

在緊張或不安的時後，會不自覺的咬嘴唇、指甲等，或站在人群中感到壓力大時，會習慣環抱雙手手臂，甚至會輕輕捏自己的肉，其實這些舉動都是因為你想要排解壓力和焦慮感。不過當這些情況太過嚴重時，還是要尋求專業人員的協助喔。

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