fb ig video ETtoday search mobile

泫雅風小刺青時髦看不膩！　「手指線條」最適合個性女孩

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@hyunah_aa、小紅書@你七哥、@仙女伯伯、@一名喜歡紋身的短的girl

相信現在已經沒有人認為刺青就代表壞女孩吧？紋身不僅是幫助自己將重要的意義銘記在心，如果是在露得出來的位置，更是展現時尚感的一環，韓星泫雅的身上就有許多大大小小的刺青，有些小粉絲甚至跟刺青師指名要刺泫雅同款！像這種範圍較小、彩色又充滿手繪感的紋身，的確非常時髦又百看不膩！

▲泫雅風童趣刺青。（圖／翻攝自泫雅IG、小紅書）

▲泫雅風童趣刺青。（圖／翻攝自泫雅IG、小紅書）

泫雅在IG上PO出的照片中，就時常露出手上的可愛刺青們，像是右手前臂上的四個表情符號，分別用不同顏色代表，還因此吹起泫雅刺青的旋風，連紋身貼紙都有推出同款。這種可愛的彩色小圖，因為範圍小，刺在哪邊都很適合。

▲泫雅風童趣刺青。（圖／翻攝自泫雅IG、小紅書）

▲泫雅風童趣刺青。（圖／翻攝自泫雅IG、小紅書）

有人喜歡利用可愛的畫風刺水果圖案，或是將英文字母變成彩色，搭配一種不經意歪斜的手寫感字體，看起來非常可愛。

▲泫雅風童趣刺青。（圖／翻攝自泫雅IG、小紅書）

▲泫雅風童趣刺青。（圖／翻攝自泫雅IG、小紅書）

愛心也是許多女孩喜歡用的圖樣，利用跳色的組合營造一種少女感，另外，這個將山峰刺在腳上也十分有意涵，象徵著期許自己能翻山越嶺，越過生命中的阻礙。

▲泫雅風童趣刺青。（圖／翻攝自泫雅IG、小紅書）

接著看到泫雅的手部就有好幾個刺青～左手與右手手腕分別刺著LIKE THAT，還有H與A的字母，右手大拇指則是刺著LOVE，重點是泫雅刺了許多線條紋身在手指上！運用不同的顏色，就像是戴上戒指一樣，這種紋身讓手指好修長～

▲泫雅風童趣刺青。（圖／翻攝自泫雅IG、小紅書）

▲泫雅風童趣刺青。（圖／翻攝自泫雅IG、小紅書）

其實線條紋身也是許多文青少女的愛好款，整隻手感覺都氣質了起來，尤其是搭配線戒的時候，時髦度激增。

▲泫雅風童趣刺青。（圖／翻攝自泫雅IG、小紅書）

▲泫雅風童趣刺青。（圖／翻攝自泫雅IG、小紅書）

手指上除了線條，也適合刺一些比較迷你的圖案，像下面這位女孩把可愛的童趣小花圖案刺在手指上，可愛的同時也充滿個性感，值得參考。

▲泫雅風童趣刺青。（圖／翻攝自泫雅IG、小紅書）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

泫雅, 刺青, 紋身, 小刺青, 線條紋身
fashion.net

熱門文章

胡歌紳士造型藏亮點　百萬元伯爵超薄錶吸睛

香奈兒全新眼妝系列　眼線筆CP值太高，先搶先贏

簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍

小布與李奧納多勾肩搭背　28萬元百年靈錶跟著見客

Dior「小奶瓶」全新白色登場　超美刺繡包眼影盤也很欠收

adidas Originals聯手Fiorucci　用紅橙色染出80年代的夏天

懂・時尚／MANOLO BLAHNIK執行長：鞋子就像維他命

鋼鐵人專屬Air Jordan 1　鞋底印「I♥U 3000」好想收藏

穿彩虹我驕傲！丹寧外套領子藏玄機　頭帶復古味滿分

女星跨界設計首飾　得意戴上坎城紅毯爭曝光

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0527-0602　單身天秤迎接桃花、雙子對生活厭世

韓妞都在搶！IG爆紅「油漆桶洋芋片」低油鹽吃光也沒負擔

盤點6款超人氣「發光化妝水」　一次解決暗沉、毛孔粗大

跟「肉肉女」交往的5大好處！吃遍美食地圖、幸福感增加10倍 節食減重9成會失敗　用1招心法「想吃多少就吃多少」能瘦還不復胖 粉餅竟是補妝地雷！夏季「不脫妝5秘技」，超過一半的人不知道 5個特徵證明你是「外向型內向人」　很嗨只是怕冷場、突然安靜≠心情不好 「沒有主動講」就是欺騙　細水長流的愛情一定要誠實溝通 皮卡丘、伊布瞇瞇眼趴枕頭好萌！南韓寶可夢新品　又讓人想敗家 日本女星瘋「米飯」減重　網友實測10天，小腹都變平坦了！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面