泫雅風小刺青時髦看不膩！　「手指線條」最適合個性女孩

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@hyunah_aa、小紅書@你七哥、@仙女伯伯、@一名喜歡紋身的短的girl

相信現在已經沒有人認為刺青就代表壞女孩吧？紋身不僅是幫助自己將重要的意義銘記在心，如果是在露得出來的位置，更是展現時尚感的一環，韓星泫雅的身上就有許多大大小小的刺青，有些小粉絲甚至跟刺青師指名要刺泫雅同款！像這種範圍較小、彩色又充滿手繪感的紋身，的確非常時髦又百看不膩！

泫雅在IG上PO出的照片中，就時常露出手上的可愛刺青們，像是右手前臂上的四個表情符號，分別用不同顏色代表，還因此吹起泫雅刺青的旋風，連紋身貼紙都有推出同款。這種可愛的彩色小圖，因為範圍小，刺在哪邊都很適合。

有人喜歡利用可愛的畫風刺水果圖案，或是將英文字母變成彩色，搭配一種不經意歪斜的手寫感字體，看起來非常可愛。

愛心也是許多女孩喜歡用的圖樣，利用跳色的組合營造一種少女感，另外，這個將山峰刺在腳上也十分有意涵，象徵著期許自己能翻山越嶺，越過生命中的阻礙。

接著看到泫雅的手部就有好幾個刺青～左手與右手手腕分別刺著LIKE THAT，還有H與A的字母，右手大拇指則是刺著LOVE，重點是泫雅刺了許多線條紋身在手指上！運用不同的顏色，就像是戴上戒指一樣，這種紋身讓手指好修長～

其實線條紋身也是許多文青少女的愛好款，整隻手感覺都氣質了起來，尤其是搭配線戒的時候，時髦度激增。

手指上除了線條，也適合刺一些比較迷你的圖案，像下面這位女孩把可愛的童趣小花圖案刺在手指上，可愛的同時也充滿個性感，值得參考。

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