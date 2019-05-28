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GD自創品牌全新6樣單品釋出　「小雛菊浴袍、LOGO地毯」準備搶一波

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編輯／Duke

由南韓明星GD（G-Dragon）主理的PEACEMINUSONE，自從GD進去當兵以後，便停止了該品牌的運作，直到近期推出與藤原浩的Fragment Design聯名，才又正式回歸。最近，PEACEMINUSONE再度有新商品上架，其中的最大亮點，正是Logo設計的圓形地毯以及雛菊浴袍，完美示範何謂潮流與日常生活的結合。

▲PEACEMINUSONE。（圖／翻攝自PEACEMINUSONE）

▲這次新品的最大亮點為地毯與浴袍。（圖／翻攝自PEACEMINUSONE）

於近日上架的PEACEMINUSONE新品，總共帶來6樣單品，包括黑紅2色的地毯、浴袍、黑灰2色的連帽外套以及半拉鍊的帽T，設計的部份，除了浴袍採用標誌性的雛菊以外，其餘的單品皆使用PEACEMINUSONE字體與Logo，而經典的長尾設計，當然也有加入這波的單品，喜歡PEACEMINUSONE的朋友，千萬不要錯過。

▲PEACEMINUSONE新品。（圖／翻攝自PEACEMINUSONE）

▲PEACEMINUSONE新品。（圖／翻攝自PEACEMINUSONE）

▲圓形地毯售價為美金225元（約台幣6,750元）。（圖／翻攝自PEACEMINUSONE）

▲PEACEMINUSONE新品。（圖／翻攝自PEACEMINUSONE）

▲有雛菊設計的浴袍，售價為美金351元（約台幣10,550元）。（圖／翻攝自PEACEMINUSONE）

▲PEACEMINUSONE新品。（圖／翻攝自PEACEMINUSONE）

▲黑灰2色的連帽外套，售價為美金349.2元（約台幣10,500元）。（圖／翻攝自PEACEMINUSONE）

▲PEACEMINUSONE新品。（圖／翻攝自PEACEMINUSONE）

▲半拉鍊設計的帽T，售價為美金322.2元（約台幣9,700元）。（圖／翻攝自PEACEMINUSONE）

目前這6樣單品，都可以於PEACEMINUSONE官網購得，不過，購入前記得先註冊帳號，才可以加入購物車，不過，半拉鍊的帽T已經售完，各位朋友可以考慮購買其他單品，而商品售價區間為美金225元（約台幣6,750元）到美金351元（約台幣10,550元）。

前次PEACEMINUSONE X Fragment Design的單品，可說是驚為天人，不但為南韓限定，而且一定要換IP才能購買，並且數量極為稀少，造成供不應求，其中，T-Shirt的市場炒賣價，已經突破了台幣20,000元，而完整的品項，包含連帽外套、帽T、衛衣、短袖T-Shirt、3種帽款以及配件。

▲PEACEMINUSONE新品。（圖／翻攝自PEACEMINUSONE）

▲PEACEMINUSONE X Fragment Design的T-Shirt，市場炒賣價超過台幣20,000元。（圖／翻攝自PEACEMINUSONE）

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關鍵字：

GD, 藤原浩, PEACEMINUSONE, FragmentDesign, 單品, 浴袍, 地毯, 雛菊
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