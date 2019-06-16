超萌13隻短腿柯基駐店咖啡廳！泰國曼谷必訪「Corgi in the Garden」

位於東南亞的泰國，一直都是許多特色咖啡店的大本營，尤其是在堪稱泰國時尚之都的曼谷，更是充斥著各式各樣的主題咖啡館，讓許多熱愛拍照打卡的網美及文青們趨之若鶩。而在競爭激烈的咖啡店市場中，有一間打著「柯基名號」的店家格外備受矚目，這間名為「Corgi in the Garden」的柯基主題咖啡廳，絕對會讓愛狗人士少女心融化！

「Corgi in the Garden」柯基主題咖啡廳整間店充斥著滿滿短腿、肥屁屁的柯基犬，讓人搞不清楚自己到底是來喝咖啡還是來看柯基？

13隻駐店柯基



在「Corgi in the Garden」中，有著13隻駐店柯基，每隻柯基都有著讓人滿意的小短腿及肥屁屁，全都可愛值超高！

老闆 Tanchanok Kanawaong 本身就是一位狗派飼主，在某次因緣際會下領養了第一隻柯基犬後，就此成為不折不扣的「柯基控」。而這隻柯基也越生越多小寶寶，因此數量才會飆升到13隻之多。

柯基見客有「時段限制」

在 Instagram 查看這則貼文 CORGI in the Garden（@corgiinthegarden）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 2 日 下午 10:07 張貼

這13隻柯基是咖啡廳的招牌大明星，來此的客人無一不是為了和這群狗狗玩耍而來，但是為了避免狗狗太累，咖啡廳老闆特地設置了「特定時段」讓柯基出來見客。



老闆一天僅會開放三個時段、每次大約一小時左右的時間讓柯基們出現在店上。因此若想要親眼目睹這些肥屁屁的可愛面貌，可要上官網查清楚開放時間再前往，以免無緣見到這群療癒的小可愛了唷！



看完後是不是覺得很療癒呢？



如果你也是個超級愛狗人士，那麼下次來到泰國曼谷旅遊時，千萬別忘記把這間充滿柯基的咖啡店「Corgi in the Garden」排進行程中。

在 Instagram 查看這則貼文 CORGI in the Garden（@corgiinthegarden）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 8 日 上午 2:37 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 CORGI in the Garden（@corgiinthegarden）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 3 日 下午 10:39 張貼

保證你一定會被這些迷人的小柯基給融化！（短腿＋肥屁屁萬歲！）

CORGI IN THE GARDEN 官方FB

CORGI IN THE GARDEN 官方IG

文／Harper's BAZAAR 圖／IG@CORGI IN THE GARDEN

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

【延伸閱讀】

【潮品味】浣熊、土撥鼠陪你喝咖啡！台北3家特殊萌寵物咖啡廳推薦

肉桂捲的天堂！推薦台北八間超人氣「肉桂捲咖啡廳」