6款近期大熱的「黑魂」潮物　全部買齊讓你酷帥到底

說到選顏色，黑色絕對是大部分人的第一首選，擁有時尚、神秘及奢華集於一身等特質，可以說是歷久彌新，永不退流行的元素，同時也是最安全的顏色。近期又有一批「黑魂」猛貨陸續釋出，本次 #特別企劃 也特別嚴選了幾樣必須入手的黑魂新品：

YEEZY BOOST 700 V2「Vanta」

YEEZY BOOST 700 V2 再推出全新配色「Vanta」，當諜照現身時就引起話題，整雙鞋身以黑灰色調為主，配上局部的反光點綴，看似低調卻是細節滿載。稍早也傳出正式發售日期，為 5 月 31 日正式發售，定價則是 $300 美金，想入一雙好搭的 YEEZY 700 的朋友，這雙可要好好留意了。

YEEZY BOOST 350 V2 「Black」

除了上述的 700 ，這次 350 V2 也同樣釋出黑魂配色，鞋面以 Primeknit 科技打造，織出全新的不規則紋面，加上半透明的設計，配上帶有紅色車線的鞋跟拉環，即使是全黑設計也藏不住它的高調；據悉將會有兩種版本，分別為非反光和全反光，而非反光將於 6 月 8 日開售，全反光版本則在在 6 月 7 日。這種話題鞋款，黑魂控們絕對不嫌多吧？

Nike Air Max Tailwind IV “Black/White

自從 Supreme 帶回 Nike Air Max Tailwind IV 後，新色不斷推出，這次是以大面積黑色配上銀色點綴提升質感，在光在反射之下，還略帶漸層感，全黑設計卻完全不乏味。目前該鞋款已在美國 Nike.com 上架，定價為 $160 美金，有興趣的台灣民眾不妨再等等了。

星巴克「經典酷黑系列」

星巴克在 2017 年首次推出全黑的「酷黑系列」，近期香港星巴克又將它帶回，而且品項更為豐富，從各式的隨身瓶到馬克杯應有盡有，裏頭有質感的消光黑還有亮面黑設計，保證你滿足你對於挑剔的品味。不過該系列僅在香港上架，有興趣的朋友不妨至香港星巴克官網瞭解更多。

Air Jordan 1 Mid 「Deep Black」

Air Jordan 1 當然也要黑魂一下，這次推出全黑皮革版本的中筒版本。油亮亮的黑色皮革，配上黑色中底及鞋帶，經典的 Jordan 翅膀 Logo 也使用印壓著方式，格外的有質感，當然也十分百搭。近期也即將正式發售，定價為 $110 美金。

THUNDERBOLT PROJECT Original Pikachu Mascot



藤原浩旗下 Fragment Design 設計團隊與知名手遊《POKÉMON GO》共同企劃的「THUNDERBOLT PROJECT」系列中，最受注目的就是這款非服飾的黑魂皮卡丘，共有大尺寸的布娃娃，和小尺寸的鑰匙圈。目前該系列已在全世界的 Dover Street Market 線上及線下店鋪，有興趣的朋友只能碰碰運氣了。

是不是被以上黑魂單品燒到不行了呢？對這類商品有興趣的朋友，也可以看看以下火紅的奶茶色單品整理。

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