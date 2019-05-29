關穎育兒神物＋１　獨角獸娃娃拉著走萌到沒天理

▲關穎3個兒女收到可愛的Funday動物拉桿背包。（圖／翻攝kwanterri IG）

記者陳雅韻／台北報導

關穎熱愛替3個兒女打扮，最近又有新鮮貨入手，長女CC、兒子Phi Phi與DD分別收到美國品牌Funday動物造型拉桿背包，外型不但可愛，令人驚喜的是背包採三合一設計，包括包身前方的娃娃、包包、拉桿與輪子皆可獨立拆裝，不僅可背著或拉著走，還可將裝飾的娃娃拆下抱著一起玩，多功能讓育兒頗有心得的關穎都稱讚。

▲Funday背包為三合一設計，娃娃、包包、拉桿及輪子皆可完全獨立拆裝，1,980元。（圖／babyMADISON提供，以下同）

由微風集團旗下精品童裝店babyMADISON引進的Funday，動物背包均以柔軟毛絨面料製成，實用的空間可放小朋友的尿布、衣物、零食或小玩具，加上拉桿後則適合旅行使用，訓練小朋友的自理能力。

▲Funday大象拉桿背包1,980元。

目前Funday共有小兔子、獨角獸、恐龍、獅子、大象等款式，當中夢幻的獨角獸最受小女孩歡迎，關穎女兒CC、藝人藍鈞天的女兒Riley都撞了同款包。除了外型與功能性討喜，方便清潔也是吸引人的原因之一，可以溫水及溫和肥皂手洗，亦可直接使用洗衣機清洗。

▲藍鈞天女兒Riley擁有獨角獸Funday背包。（圖／翻攝gabriel219 IG）

兒童包包除了卡哇伊風格，也可以很潮，英國設計師Stella McCartney童裝系列春夏推出布滿香蕉圖案的腰包，斜背最時髦，另有西瓜造型斜背包，完全呼應夏季氣氛。

▲潮味十足的Stella McCartney香蕉腰包4,180元（上），西瓜斜背包5,280元。