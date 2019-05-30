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風．LUXURY／攻頂聖母峰　他們戴域峰登山錶挑戰成功

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▲▼ 域峰登山錶 。（圖／公關照）

▲登山家Adrian Ballinger去年戴著域峰Bivouac 9000腕錶成功登上世界之巔聖母峰。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近期爆出尼泊爾登山機構為了賺錢，不斷開放登山客登聖母峰，出現等著攻頂塞爆的恐怖景象，段段兩周內內已不幸造成11人罹難。挑戰如此高難度的山岳，除了健康的身心，還需要齊全的配備，腕錶是當中的重要裝備之一，史上第一位攻上聖母峰的女性田部井淳子、去年刷新登上聖母峰速度紀錄的登山家Adrian Ballinger，都戴瑞士腕錶品牌域峰（Favre-Leuba）的Bivouac登山錶。

▲▼ 域峰登山錶 。（圖／公關照）

▲▼ 域峰登山錶 。（圖／公關照）

▲史上第一位女性登上聖母峰的日本籍田部井淳子（上），戴全球第一只氣壓顯示機械登山錶Bivouac攻頂。

域峰於1962年推出Bivouac登山錶，是市面上第一款搭配機械式測高至3000公尺與無液氣壓顯示功能的機械錶，1975年5月16日日籍登山家田部井淳子成為世界上首位從南坡登上聖母峰的女性，配備之一就是此款腕錶。

▲▼ 域峰登山錶 。（圖／公關照）

▲登山家Adrian Ballinger全程戴Bivouac 9000腕錶登聖母峰。

2017年功能大躍進，域峰推出了第一只能夠測量海拔9000米高度的Bivouac 9000腕錶，機芯裝配的氣壓計為特殊合金製成的密閉氣囊，配合錶殼側邊有一個細小但防水的孔洞讓空氣進入，依熱漲冷縮原理顯示氣壓，同時配備根據氣壓改變而偵測海拔高度的雙向旋轉錶圈，當中央指針轉完一圈代表海拔3000米，基於以上資訊還能判斷出短期內的天氣變化，助登山者立刻判斷是否繼續攻頂。

▲▼ 域峰登山錶 。（圖／公關照）

▲機芯內部裝配特殊合金的密閉氣囊的氣壓計，藉由熱漲冷縮原理測量氣壓。

去年5月20日登山家Adrian Ballinger戴著Bivouac 9000腕錶挑戰聖母峰成功締造兩項紀錄，第一是刷新了攻頂聖母峰的速度紀錄，另一是證明域峰登山錶的卓越性能，他透露快要登頂時卻遭遇了嚴重的氧氣設備故障問題，他一度以為無望，但幸好腕錶偵測到將有高壓氣團到來，搭配基地台傳來的天氣預報，爭取到充裕時間折返低於海拔8000米死亡區。

▲▼ 域峰登山錶 。（圖／公關照）

▲Adrian Ballinger登上聖母峰所戴的Bivouac錶，於安帝古倫拍賣會約19萬元拍出，全數捐給加德滿都攀登中心。

伴他登聖母峰的Bivouac 9000腕錶，已於底蓋刻上攻頂的海拔高度和時間，本月12日於日內瓦安帝古倫拍賣會進行此錶的慈善拍賣，成交價19萬元，全數捐給尼泊爾的加德滿都攀登中心，幫助培訓當地雪巴人與尼泊爾登山嚮導群。

▲▼ 域峰登山錶 。（圖／公關照）

▲今年新款Raider Bivouac 9000腕錶配備RECCO®搜救電子系統，未定價。

今年域峰推出酷黑版本的Bivouac 9000鈦金屬腕錶，最特別的一款採用防彈背心材質克維拉纖維錶帶，配有全球救援隊使用的RECCO®搜救電子系統，此科技是為了尋找失蹤或雪崩受害者所開發的裝置，在沒有電池與電源狀態下可正常使用，讓登山錶實用功能再上層樓。

關鍵字：

Favre-Leuba, 域峰, 登山錶, 聖母峰
fashion.net

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