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不只是上底妝，根本超萬能！盤點美妝蛋的「N種」用法

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▲▼盤點美妝蛋的N種用法。（圖／翻攝自IG）

▲萬用美妝蛋是快速上妝的好幫手。（圖／翻攝自IG/beautyblender_taiwan）

記者曾怡嘉 / 台北報導

越來越多女生喜歡用美妝蛋上妝，除了妝感自然、修飾力也很好，重點是上妝速度非常快。美妝蛋除了能上底妝，功能其實真不少，為大家盤點它的多種用途，你絕對會愛上它！

TIPS：使用前一定要打濕

買了美妝蛋可別傻傻的直接上妝，在使用前必須將美妝蛋打濕，可以將它沖水打濕擰乾，又或是噴一點美妝噴霧在上面，將粉底平均點在臉上，再用微濕的美妝蛋最好推勻。


遮瑕

打完粉底之後，想要遮蓋臉上的痘痘或是小瑕疵，先輕點遮瑕在局部，接著利用美妝蛋尖端，輕輕彈開，你會發現遮瑕和肌膚幾乎融為一體，非常自然。

▲▼盤點美妝蛋的N種用法。（圖／翻攝自IG）

蜜粉

夏季最怕肌膚出油，不到下午就脫妝，這時候可以使用胖胖的那頭沾取蜜粉，大面積放在眼下或是T字，等待30秒鐘，再用大刷子將蜜粉刷開，就能打造微霧妝感。

腮紅和修容

使用膏狀腮紅或是修容膏時的好幫手，先將腮紅和修容塗抹在正確位置，運用美妝蛋的立體側邊，搭配點和按壓手法，能完美取代腮紅刷。

眼影

同理運用美妝蛋尖端也能上眼影，可以將尖端壓扁，便可畫出深邃眼妝。

▲▼盤點美妝蛋的N種用法。（圖／翻攝自IG）

POINT：定期清洗不傷肌膚

美妝蛋每天都會接觸肌膚，不乾淨的可能會引起粉刺與肌膚敏感問題，建議一周一定要清洗一次。搭配專用清潔液能洗得更乾淨，將美妝蛋擰乾，放在通風處風乾，即可再次使用。

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關鍵字：

美妝蛋, 上妝, 快速
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