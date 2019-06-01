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求團購！日本「單身專用抱枕」10種用法　真人觸感比男友還好抱

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編輯／Ann 圖／翻攝自bibilab、FUNING FACTORY官網

單身不是罪，只是有點寂寞！現在終於有辦法能解決，一個人睡卻想被抱著的渴望。日本雜貨「ビビラボ」（BIBI LAB）推出ㄇ字型抱枕，超大尺寸，絕對讓你抱好抱滿，有了它誰還需要另一半，單身族手刀團購起來！

▲抱枕。（圖／翻攝自bibilab、FUNING FACTORY官網）

日本雜貨「ビビラボ」（BIBI LAB）推出過不少新奇商品，可以說是造福人類。這款ㄇ字型抱枕也不例外，擁有150cm長、90cm寬巨大尺寸，就連厚實度也超乎你的想像，達到22cm，總重量約3.6公斤。被它環抱起來，就像身邊真的有另一半，不僅具有安全感，舒適度也是滿分。

▲抱枕。（圖／翻攝自bibilab、FUNING FACTORY官網）

▲抱枕。（圖／翻攝自bibilab、FUNING FACTORY官網）

另外這款「單身抱枕」使用了特殊的壓縮科技，平常體積會變得扁平，所以用不到的時候不會佔地方。等到要使用的時候，只要輕拍抱枕，空氣就會進入，簡直是懶人必備抱枕，絕對讓你躺著離不開。

▲抱枕。（圖／翻攝自bibilab、FUNING FACTORY官網）

就連官方網站也貼心提供了「單身抱枕」的多種使用方式，包括側躺、環抱、夾住等等，其實就連孕婦或是耍廢一族也很適合靠著使用。

同場加映：南韓「六塊肌男友抱枕」

▲抱枕。（圖／翻攝自bibilab、FUNING FACTORY官網）

「男朋友抱枕」，顧名思義就是打造你心目中的完美男友，不過真的只有肉色的6塊肌肉，連頭都不見，超壯碩的臂彎怎麼抱都舒服。不管是面對面抱著、當做靠枕、環抱在脖子上，甚至還有把臉埋進胸膛，真的是一個抱枕多種用法。另外這款「男朋友抱枕」的雙手使用了魔鬼氈，可以輕鬆的靠在身上，看劇或是閱讀都離不開他，宛如是真實的男友呢！

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關鍵字：

抱枕, 日本, 男友, 單身, BIBI LAB
fashion.net

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