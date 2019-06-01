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亂發脾氣是為你好！研究證實：女友愛生氣，男友更長壽

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

擁有一個脾氣暴躁、喜歡碎念的女友，可能是大多數男性的概況。但是從現在開始，你能夠因禍得福了。因為密西根州立大學研究證實，「女生愛生氣，男友會更長壽。」

▲女友 。（圖／翻攝自unsplash）

外媒《Brightside》報導，密西根州立大學和芝加哥大學，一起找來了1228人以及他們的伴侶作為實驗對象，其中研究項目包括彼此的相處模式、快樂、信任程度，最後將重點放在是否容易罹患糖尿問題上，結果實驗結果讓人跌破眼鏡。

▲女友 。（圖／翻攝自unsplash）

結果顯示，男性與「喜歡碎念批評、控制」的另一半相處，罹患糖尿問題的風險會大大降低。原因就在於，因為脾氣暴躁的女友，會對你多加看管，也就代表健康方面有了照料，她們鍥而不捨的對你嚴加控制，反而是好事一樁。

另外也有別項研究證實，脾氣暴躁的女性通常比別人聰明許多。獨立的思考能力，讓她們對一般小事起疑心，從而做出合理的客觀分析，也就擁有與眾不同的看法。

▲女友 。（圖／翻攝自unsplash）

最後實驗人員解釋，脾氣暴躁的女生也有負面影響，包括她們無法控制自己，因此腎上腺素和皮質醇無法得到發洩，容易在無意之間就攝取過多食物，也就是為什麼生氣會大吃，轉而爆肥的原因了。不過下次別再抱怨女友的脾氣，正是因為有她，你才會比別人更健康。

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關鍵字：

研究, 愛情, 交往, 生活, 爆肥, 脾氣, 男友, 長壽, 健康, 吵架
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